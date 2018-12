Acht Tage vor Weihnachten ist den Volley Youngstars auch im letzten Vorrundenspiel der 2. Volleyball-Bundesliga Süd kein Sieg beschert worden. Gegen die TG 1862 Rüsselsheim 2 unterlagen sie mit 0:3 (19:25, 25:27, 19:25) und verpassten damit auch einen Satzgewinn.

Rüsselsheim war die Fünf-Satz-Niederlagen-Strapaze vom Vortag in Mimmenhausen nicht anzumerken. In der Abwehr waren die Hessen besonders agil und vereitelten so manchen Häfler Angriffspunkt. Egal, in welche Ecke des Feldes die Blau-Weißen den Ball zirkelten: Ein rot-schwarzer Rüsselsheimer war stets da und hielt den Ball im Spiel. Auf der anderen Seite hatten die Youngstars phasenweise große Probleme in der Annahme und in der Folge im Spielaufbau.

Besonders ärgerlich lief‘s für die Gastgeber im zweiten Satz. Da lieferten sich Kapitän Leon Zimmermann und seine Mitspieler ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Gästen, beim 26:25 war der Satzgewinn greifbar nah. In den entscheidenden Momenten spielte Rüsselsheim über Außenangreifer Anton Borger, der die jungen Häfler alt aussehen ließ. Borger wurde nach dem Spiel, ebenso wie Leon Zimmermann bei den Youngstars, zum wertvollsten Spieler (MVP) seines Teams gewählt.

„Ich gehe mit einem weinenden Auge in die Weihnachtspause. Wir haben in den letzten zwei Wochen einige Chancen verspielt“, sagt Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar in Anbetracht verpasster Satzerfolge. Allzu lang wird die Pause für die Volley Youngstars nicht werden: Ab dem 26. Dezember stehen Maßnahmen mit dem Baden-Württemberg-Kader sowie der Jugend- und Juniorennationalmannschaft an.