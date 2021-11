Keine Gedenkfeiern am Kriegerdenkmal und in den Ortschaften

Auch in diesem Jahr ist es aufgrund der Corona-Pandemie schwierig, sich zu Gedenkfeiern zum Volkstrauertag zu treffen. Die Vertreter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Stadt Friedrichshafen und der Ortschaften Ailingen, Ettenkirch und Kluftern haben beschlossen, auf die Veranstaltungen vor Ort zu verzichten. Lediglich Gottesdienste finden statt.

Die Toten der beiden Weltkriege sollen aber nicht vergessen werden, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund lassen mehrere Gruppen am Kriegerdenkmal im Uferpark Kränze niederlegen. Auch auf den Friedhöfen in Ailingen, Berg, Kluftern und Ettenkirch werden Kränze niedergelegt. Wer möchte, kann der Toten am Kriegerdenkmal und an den Kriegerdenkmälern auf den Friedhöfen in den Ortschaften still gedenken, heißt es weiter.

In Ailingen beginnt der ökumenische Gottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum um 10 Uhr. Die Ansprache in der Kirche hält Ortsvorsteher Georg Schellinger. In Ettenkirch gedenken die Bürgerinnen und Bürger um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Petrus und Paulus der Toten. Im Gottesdienst spricht Ortsvorsteher Achim Baumeister. Der Gottesdienst in der Kirche St. Gangolf In Kluftern beginnt um 10.30 Uhr. Die Ansprache hält Ortsvorsteher Michael Nachbaur.