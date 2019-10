Das Wolfgang-Borchert-Theater aus Münster hat mit dem Schauspiel „Die Marquise von O“ nach der gleichnamigen Novelle von Heinrich von Kleist im Bahnhof Fischbach das Publikum unterhalten. Das Stück wird von einer Frau gespielt, ja fast schon bewältigt, denn Tanja Weidner spielt und spricht die Rollen der Marquise, ihrer Mutter, ihres Vaters, ihres Bruders, die des russischen Offiziers und die der Erzählerin.

Ein Schauspiel, in der Zeit der beginnenden Aufklärung, in der eine Frau dem männlichen Patriachart unterworfen ist, ist eine Anklage an das bürgerliche Moralverständnis Anfang des 19. Jahrhunderts und stellt unterschwellig die Frage angesichts der „MeToo-Debatten“ nach der Aktualität. Von der Decke bis zum Bühnenboden hängen weiße Papierstreifen, überstrahlt von Theaterlichtern, reflektieren sie die Lichter und mitten im grellen Spiel steht Schauspielerin Tanja Weidner.

Bühnendetails

Fünf weiße Stühle und eine weiß gekleidete Frau – mehr braucht es nicht, um die Geschichte der Julietta, Marquise von O, ins rechte Licht und in den Schatten zu rücken. Hinzu kommt das eindringliche, dynamische Spiel der Tanja Weidner, das den Zuschauer im Laufe des Stück immer mehr gefangen nimmt. Vom verunsichertem Töchterchen reift sie zur selbstbewussten Frau und ist zudem empörte Mutter, entsetzter Vater und galanter Offizier zugleich.

Die junge, verwitwete Marquise Julietta, Tochter aus gutem Haus, lebt nach dem Tod ihres Mannes mit ihren Kindern wieder bei den Eltern. Es herrscht Krieg und Julietta droht vergewaltigt zu werden, doch mit dem russischen Grafen F. erscheint ihr „ein Engel“, der sie vor den Schergen rettet und ins Haus bringt. Julietta fällt in Ohnmacht und nachdem sie erwacht, folgt der Monolog mit dem bekanntesten Gedankenstrich Kleists: „Hier – traf er (der Graf), da bald darauf ihre erschrockenen Frauen erschienen, Anstalten, einen Arzt zu rufen; versicherte, indem er sich den Hut aufsetzte, dass sie sich bald erholen würde; und kehrte in den Kampf zurück.“ Ein Gedankenstrich, der zunächst keine Rolle spielt. Bald stellt Julietta fest, dass sie schwanger ist. Sie beteuert den Eltern gegenüber ihre Unschuld. Ihr Vater verjagt sie mit einem Pistolenschuss aus dem Haus, die Mutter empört die Aussage ihrer Tochter, von allem nichts zu wissen. Erstmalig keimt ein Funken Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung in Julietta auf, denn ihre Kinder, die der Vater ihr entziehen wollte, behält sie bei sich. Sie flieht auf ein Landgut und ist zufrieden mit dem zurückgezogenem Leben. Wieder ist es der Graf, der sie außer Fassung bringt, wiederum verweist sie ihn des Hauses.

Der Gedankenstrich, die Kunstpause bei der Erzählung und in Tanja Weidners Spiel, spricht für den Missbrauch an der jungen Frau. Kleist hat nie von einer Vergewaltigung geschrieben, doch die Schwangerschaft zeugt von einer unmoralischen Handlung des angesehenen Offiziers. Da springt einem der Hashtag MeToo ins Auge. Männer wie Harvey Weinstein, Placido Domingo oder Kevin Spacey waren sexueller Übergriffe angeklagt worden. Alltagssexismus als Machtinstrument, das scheint keine Frage einer Zeitpoche zu sein.