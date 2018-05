Das Datum hat gepasst. Am Tag, an dem im Deutschen Bundestag in einer Gedenkstunde anlässlich des 85. Jahrestags der Machtübernahme Hitlers Anita Lasker-Wallfisch die Parlamentarier in knappen und eindringlichen Worten beeindruckt und davon spricht, dass „Judenhass ein 2000 Jahre alter Virus“ ist, kam am Mittwoch im Kino Studio 17 im Fallenbrunnen der Dokumentarfilm „Wir sind Juden aus Breslau“ zur Aufführung. Auch hier ist die 92-jährige, in Breslau geborene Tochter einer deutsch-jüdischen bildungsbürgerlichen Familie eine der Protagonisten, auch hier gehen ihre Worte und die Worte 13 anderer Männer und Frauen unter die Haut. Kinder der Geburtsjahrgänge 1921 bis 1932 waren sie damals und mussten erleben, wie aus einer blühenden deutschen Stadt ein „Umschlagplatz“ in den Tod wurde.

Eingeladen hatte der Kulturverein Caserne in Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration und Integration des Landkreises und der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde. Dass jeder einzelne der so atmosphärisch dicht präsentierten Personen einen eigenen Film verdient hätte, davon von wird Regisseurin Karin Kaper, die den vielfach ausgezeichneten Film zusammen mit Dirk Szuszies produziert hat, in der anschließenden Fragestunde sprechen. Und davon, dass sich die Filmemacherangesichts des betagten Alters der Zeitzeugen eines enormen zeitlichen Drucks gegenübersahen, dass man gut ein Jahr alles andere stehen und liegen gelassen habe. Von New York nach Boston und Washington D.C. ging die Reise, nach Süd-frankreich, London, natürlich auch immer wieder nach Breslau zu reisen, um Lebensrealitäten von gestern und heute aufzugreifen, vor allem aber um gut zuzuhören. Gerade die leisen Töne sind es, die den Nerv treffen, die Zuschauer hineinnehmen ins fürchterliche Geschehen und in eine Zeitreise, die 1945 nicht zu Ende ist. Der Weg führte nach Ausschwitz, nach Theresienstadt. Wer Glück hatte, erwischte noch einen Zug oder einen Dampfer und strandete in Haifa oder in New York. Eingleisig wird die Fahrt des Schreckens auch im Film bei weitem nicht – und das ist gut so. „Uns ging es auch darum, die Bandbreite an Meinungen und Einstellungen möglichst groß zu gestalten“, betont die Regisseurin.

Interessante Lebensgeschichten

Schüler aus Deutschland kommen im Rahmen eines Projektes nach Wroclaw – wie Breslau heute heißt – und treffen auf alte Leute. Menschen, die ihre Lebensgeschichte erzähle, die Jugendliche mitnehmen in die Synagoge, auf den alten jüdischen Friedhof, auf eine Balustrade, von der aus sich der „Führer“ feiern ließ. Man taucht ein in eine Stadt, in der das konservative und das liberale Judentum eine lange Tradition haben. Eine Stadt, in der die berühmte Synagoge zum Weißen Storch 2010 wiedereröffnet wurde. Eine zionistische Metropole des Deutschen Reiches, deren jüdische Gemeinde heute noch knapp 350 Personen umfasst.

„Rechtsextremisten, Islamisten und Mitläufer hetzen gegen Juden in Deutschland. Die An-zahl der antisemitischen Delikte in Deutschland steigt.“ So schreibt „Die Welt“ im September 2017. Gerade solche Meldungen präzisieren die aktuelle Brisanz eines Films, der aufklärt- nüchtern und klar, ohne zu moralisieren und den Finger allzu sehr in die Wunde zu legen. Betroffenheit bleibt, aber auch Fragen bleiben. „Noch nie ist ein Staat entstanden, ohne dass Gewalt angewendet wurde. Wir dachten damals, dass wir aus den Fehlern anderer gelernt haben. Aber dem war nicht so“, blickt einer der Zeitzeugen am Ende des Dokumentarfilms zurück. Ein vom Schicksal gebeutelter Mann, der in Palästina zwar das Licht am Ende des Tunnels aber nicht das Paradies auf Erden fand.

„Ich bin selbst in Breslau geboren“, sagt eine 75-jährige Frau bei der späteren Diskussion im Anschluss an den Film. „Ich kann heute noch immer nicht verstehen, was dort geschehen ist.“