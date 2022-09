Eine Zumutung für Reisende? Bahnkunden finden deutliche Worte für den Stadtbahnhof

Keine Barrierefreiheit und dafür schmutzige Toiletten: Die Menschen, die gerade am Häfler Stadtbahnhof ankommen oder abfahren, bekommen kein schönes Bild von Friedrichshafen. Das zeigen aktuell vermehrt Zuschriften an die Schwäbische Zeitung und eine Umfrage am Bahnhof. Die Bahn verweist auf die aktuellen Umbaumaßnahmen, die 2024 abgeschlossen sein sollen. Und beim Thema Toiletten auf das Thema Vandalismus.

„Das ist der schlechteste Bahnhof, den wir bisher gesehen haben“, sagen Ute Müller und Elke Seefeldt, die aus der Gegend von Chemnitz aus dem Erzgebirge an den Bodensee gereist sind: „Er ist schmutzig, wir sind total enttäuscht“. Die Toiletten seien unter aller Sau, so etwas habe man noch nie erlebt. „Schade!“

Für 15 Millionen Euro renovieren Deutsche Bahn und Stadt gerade den zentralen ÖPNV-Haltepunkt in der Region. Bis 2024 müssen die Reisenden daher große Unannehmlichkeiten auf sich nehmen. Das betrifft vor allem die Barrierefreiheit.

„Das ist eine Zumutung für alle, die auf einen barrierefreien Zugang angewiesen sind!“, sagt Markus Meier aus Lindau, der sich in einem Brief an die Verkehrsminister Volker Wissing (Bund), Winfried Hermann (Land) und Landrat Lothar Wölfle über die Zustände am Häfler Stadtbahnhof beschwert. Sein vier Monate altes Kind sei beim Treppe-Hochtragen des Kinderwagens - zum Glück mit dem Einsatz - aus dem Wagen gerutscht. „Glücklicherweise ist nichts passiert. Ich will nicht wissen, wie es hätte ausgehen können, wenn die Kleine die Treppe runter gepurzelt wäre“, sagt Meier. Und: „Das kann nicht Ihr und unser aller Idee von öffentlichen Verkehrsmitteln sein, auch nicht während einer lange überfälligen Umbauphase!“

Der Stadtbahnhof Friedrichshafen wird noch bis 2024 saniert und barrierefrei ausgebaut. (Foto: pek)

15 Millionen Euro werden investiert

Für 15 Millionen Euro wird der der Häfler Stadtbahnhof gerade saniert. Dabei investiert die Stadt 2,8 Millionen Euro, das Land Baden-Württemberg 1,2 Millionen Euro sowie Bund und die Deutsche Bahn (DB) 11 Millionen Euro. „Die Bahn erhöht und erneuert die Bahnsteige an den Gleisen eins bis fünf“, sagt eine Bahnsprecherin. Die Mittelbahnsteige an den Gleisen zwei bis fünf erhalten zudem je einen Aufzug. „Fahrgäste gelangen so stufenfrei sowohl zu den Bahnsteigen als auch in die Züge.“

Ein taktiles Leitsystem leite Menschen mit Sehbehinderung künftig durch die Station. Durch diese Maßnahmen sei am Bahnhof Friedrichshafen Stadt in Zukunft ein vollständig barrierefreies Reisen möglich. „Aktuell erneuern wir den Aufzug vom Hausbahnsteig in die Personenunterführung komplett.“ Er stehe den Reisenden und Besucher:innen ab Anfang 2023 zur Verfügung.

Bis es soweit ist mit der Barrierefreiheit, dauert es aber noch eine ganze Weile. Mittlerweile wurde der Hausbahnsteig und die Treppe zur Personenunterführung erneuert. „Ab Mitte September geht es dann weiter mit der Sanierung von Bahnsteig zwei“, sagt die Sprecherin. Die Erneuerung des Bahnsteigs drei an den Gleisen vier und fünf folge Ende 2023 bis Ende 2024. Der Neubau der Aufzüge zu den Bahnsteigen zwei und drei starte in 2023 beziehungsweise 2024, „jeweils im Folgejahr stehen die Aufzüge dann zur Verfügung“. Erst dann kann man also alle Bahnsteige barrierefrei erreichen.

„Sehr schlecht“

Katharina Zöger aus Mainz bedauert, dass es am Stadtbahnhof keine Barrierefreiheit gibt. Sie habe Probleme mit den Hüften und musste ihren Koffer die Treppen rauf und runter schleppen. „Sehr schlecht“, sagt sie zum Bahnhof. Auch die Toiletten könnten besser sein meint, sie. Als sie sich die Hände waschen wollte, sei ein Schwall Wasser aus dem Hahn gekommen.

„Man muss ja Geld bezahlen, da gehe ich davon aus, dass das kontrolliert wird“. Auch für Christina Brölz aus Marbach ist der Ausflug an den See erstmal beschwerlich. Sie ist froh, dass ihre Familie ihr beim Hoch- und Runterschleppen des Kinderwagens hilft. „Es wäre toll, wenn es einen Aufzug gäbe“, sagt sie.

Auffahrunfall am Gepäckband

„Barrierefreiheit in Friedrichshafen? Sehr schwierig“, sagt Peter Zissler aus Hamburg, der zusammen mit seiner Frau die E-Bikes die Treppe „hochwuppt“. Bei der gerade neu gemachten Eingangstreppe zur Bahnhofsunterführung gebe es zwar schon eine Schiene, die sei aber am Ende mit Baumaterial versperrt gewesen: „Schwierig“.

„Das war eine negative Überraschung, festzustellen, hier gibt es gar keinen Aufzug“, sagt Wilfried Kux aus Köln. Er beschreibt eine Szene eines „Auffahrunfalls“ am Gepäckband, weil Reisende das Fahrrad hier von oben runter schieben wollten und weiter unten andere bereits Koffer drauf gestellt hatten. „Das ist Chaos“, sagt er. Es habe sich aber auch „ein freundlicher Bahnmitarbeiter bei ihnen gemeldet, um beim Tragen der Räder behilflich zu sein“.

Ich stand mitten in einer stinkenden Kloake!

Eine SZ-Leserin beschwert sich ebenfalls heftig über den Zustand der Toiletten am Bahnhof. Für die Benutzung muss man 50 Cent bezahlen. „Als ich eintrat, traf mich fast der Schlag“, schreibt sie uns, „ich stand mitten in einer stinkenden Kloake!“. Es habe ausgesehen,als hätte diesen Raum monatelang keine Reinigungskraft betreten. Man hätte sich die Hände nicht waschen können, „da nirgends Wasser kam.“ Dagegen sei das Waschbecken halbvoll gewesen mit dreckigem Wasser, das nicht abfließen konnte, und der Boden nass. „Kaum vorzustellen, was die vielen Reisenden, die diesen ekligen Ort besuchen müssen, für einen Eindruck von Friedrichshafen und unserer schönen Bodenseegegend mit nach Hause nehmen.“

Bahn beklagt Vandalismus

„Die Anlage wird täglich dreimal gereinigt“, sagt die Bahnsprecherin zur Toilettensituation, „morgens, mittags und am späten Nachmittag“. Eine Reinigung dauere 45 bis 60 Minuten, das werde genau kontrolliert. Man habe damit die Frequenz schon erhöht. Warum sind die Toiletten dann oft in schlechtem Zustand? Die Sprecherin verweist hier explizit und offen auf das Thema „Vandalismus“. Die Benutzer würden sich nicht so verhalten, wie sie es zu Hause tun. Durch Vandalismus würde die Situation dann manchmal unzumutbar. „Wir gehen dem so gut nach, wie wir das schaffen“, sagt die Sprecherin, man zeige das bei der Polizei an, es gehe dann um Sachbeschädigung.

Hilfe für Bahnkunden

Informationen zum barrierefreien Reisen biete laut Bahn die DB-App „Bahnhof Live“. Mobilitätseingeschränkte Reisende würden nach entsprechender Anmeldung vom Servicepersonal über nicht öffentlich zugängliche Schienenüberwege zu ihrem Ziel geführt. Die regulären Servicemitarbeiter erkenne man an der roten Mütze mit dem Schriftzug „Service“. „Zusätzliche Helfer werden derzeit nicht eingesetzt“, sagt die Sprecherin. Die DB-Mobilitätsservice-Zentrale organisiert laut Bahn alles Notwendige, wenn man Hilfe beim Ein-, Um- oder Aussteigen benötigt – zum Beispiel einen Hublift für den Rollstuhl. Sie beantwortet demnach auch Fragen zu geeigneten Zügen, der Barrierefreiheit von Bahnhöfen oder Mindestumsteigezeiten. Sie helfe ebenso bei der Planung barrierefreier Alternativrouten. Fahrgäste können sich bis spätestens einen Werktag vor Reisebeginn melden. Mehr Informationen zur DB-Mobilitätsservice-Zentrale gibt es unter: bahn.de/barrierefrei

Suche nach Aufzug

„Wenn uns nicht ein junger Mann geholfen hätte, die Räder zu tragen, wären wir aufgeschmissen gewesen“, sagt Helmut Unger aus Ulm, der zusammen mit seiner Frau Elke nach Friedrichshafen reist. Seine Frau erkundigt sich nach der Ankunft erst mal am Bahnschalter, ob es bei der Rückreise dann einen Aufzug gibt. Was natürlich nicht der Fall ist. Beim Kauf der Fahrkarten in Konstanz habe man die Auskunft bekommen, dass es in Friedrichshafen einen Aufzug gebe. Dass der gerade erneuert wird, ist offenbar bei der Bahn auf der anderen Seeseite nicht bekannt. Wie sollen es dann die Reisenden wissen?