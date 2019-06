32 junge Männer und zwei junge Frauen, die sich in der Welt der Technik richtig wohlfühlen, haben ihre berufliche Zukunft fest im Blick. Diesen Eindruck vermittelten die Technikerschüler der Claude-Dornier-Schule, die jetzt in einer Feierstunde ihre Abschlussarbeiten präsentierten und zu Recht stolz darauf sein dürfen, einen entscheidenden Teil auf dem Weg zum staatlich geprüften Techniker erreicht zu haben.

So zum Beispiel auch Judith Kopf aus Markdorf. Nach dem Abitur schloss die heute 29-Jährige zunächst eine Ausbildung zur Industriekauffrau ab und hat erst dann ihre Technikaffinität entdeckt. Als technische Produktdesignerin bei der IWM Automation Bodensee GmbH in Bermatingen hat sich dafür entschieden, die Techniker-Ausbildung in Teilzeit, also berufsbegleitend, anzugehen. „Wenn man neben dem ganz normalen Job noch dreimal wöchentlich abends von 17 bis 20.15 Uhr die Schulbank drücken muss, dann ist das schon sehr belastend und viele private Hobbys müssen vernachlässigt werden“, sagte sie. Trotzallem habe die Ausbildung viel Spaß gemacht. Als Abschlussarbeit hat Judith Kopf eine „Selektionsmatrix für Werkstoffe und Halbzeuge“ entwickelt, um damit Konstrukteuren die Möglichkeit zu einer einfacheren Werkstoffauswahl zu ermöglichen.

Mit der „Entwicklung einer flexibel einsetzbaren Halterung für die Aufzeichnung von Montageprozessen“ hat sich Lorenz Gertz in Zusammenarbeit mit der Julius Blum GmbH in Dornbirn erfolgreich auseinandergesetzt. Der gelernte Mechatroniker stammt aus Nordrhein-Westfalen, wohnt nun mit seiner Freundin in Eriskirch und hat seine Techniker-Ausbildung in zweijähriger Vollzeit absolviert. Er stellt sich ab Herbst den Herausforderungen eines „Top-up Bachelor“-Studiengangs in Wales. „Dort habe ich die Möglichkeit, meinen Abschluss zum Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik in zwei Semestern zu machen“, erzählt der 29-Jährige mit Vorfreude. „Allerdings werde ich mich dafür – schon angesichts der sprachlichen Anforderungen – ganz schön reinknien müssen.“ Dass er seinen weiteren Berufsweg gerne am Bodensee gehen möchte, daran lässt Lorenz Gertz keinen Zweifel.

Dass sie bereits eine Technikerstelle in der Tasche hat, darüber darf sich Selina Gundelsweiler freuen. Sie hat bei der MTU anlässlich ihrer Technikerarbeit die „Konstruktion von Kupplungswagen“ realisiert, die dafür sorgen, dass in oft sehr beengten Prüfstandsräumen auch Kupplungen mit einem bemerkenswerten Umfang von 700 Millimetern besser transportiert werden können.

„Die hohe Qualität der Abschlussarbeiten und ihre Bandbreite sind wirklich sehr beeindruckend“, betonte Claude-Dornier-Schulleiter Stefan Oesterle. „Angesichts dieser Tatsache braucht es uns nicht bange zu sein, hinsichtlich des Fachkräfte-nachwuchses, der gerade auch in mittelständischen Betrieben händeringend gesucht wird“, weiß er. „Sie sind bestens auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet“, so sein Lob an die angehenden Techniker.

Ganz ähnlich argumentiert auch Andreas Frömel, Abteilungsleiter der Fachrichtung Technik. „Die Leute, die zu uns kommen, sind bestens motiviert und nehmen dafür auch einen großen Aufwand auf sich“, konstatiert er. „Unsere jungen Techniker sind dafür ausgebildet, anspruchsvolle und komplexe Tätigkeiten auszuüben und können auch in Führungsaufgaben hineinwachsen.“