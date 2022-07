Kein Wunschkonzert: Häfler Feuerwehr zeigt auf, was sie dringend braucht

Feuerwehrkommandant Felix Engesser reist derzeit durch die Stadt. Er besucht die Ortschaftsräte und den Finanz- und Verwaltungsausschuss, bevor er am 20. Juli im Gemeinderat die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes vorstellen wird. Darin steht, was für eine gute und sinnvolle Entwicklung der Feuerwehr in Friedrichshafen nötig ist. Und das ist eine ganze Menge und kostet viel Geld.

Hört man sich bei der Feuerwehr um, so hat sich die Stimmung zischen hauptamtlichen und freiwilligen Einsatzkräften erheblich gebessert – was noch vor kurzem zu Ärger geführt hatte, scheint beigelegt. Gleichzeitig aber hört man hier und da Klagen über die Versorgung. So könne die Abteilung Fischbach keine Mitglieder mehr aufnehmen, weil das neue Feuerwehrhaus dort viel zu klein und keine Spinde mehr vorhanden seien.

Großtanklöschfahrzeug muss her

Im Feuerwehrbedarfsplan stehen dazu keine Details, ablesbar aber ist an der ein oder anderen Stelle, dass es eng wird. Sowohl was die Ausstattung der einzelnen Abteilungen angeht, als auch was die Versorgung mit Fahrzeugen und Ausrüstung betrifft. Zwei herausragende Beispiele nennt Felix Engesser konkret. So müsse die Stadt Friedrichshafen ein sogenanntes GTLF – ein Großtanklöschfahrzeug – anschaffen, das eine Füllkapazität von bis zu 10.000 Litern Wasser hat, weil es entlang der B 31-neu keine Wasserversorgung gebe. Ein solches Fahrzeug kostet zwischen 650.000 und 780.000 Euro. Engesser hatte dieses beim Ortschaftsrat in Ailingen bereits angekündigt, weil geplant ist, dass der Wagen dann auch in Ailingen stationiert werde.

Neubau nötig

Ohne den Neubau des Ailinger Feuerwehrhauses aber hat ein solches Fahrzeug dort keinen Platz. Die Feuerwehr bittet daher den Gemeinderat zumindest zu einer Aussage, wann an den dringend erforderlichen Neubau des Hauses denn gedacht sei. Es sollte ursprünglichen Planungen zur Folge neben dem Seehasen-Fundus seinen Platz finden. Der Feuerwehrausschuss hat diesem Plan einstimmig zugestimmt und erwartet einen „klaren Planungshorizont für die anstehenden baulichen Maßnahmen“.

Herausforderung E-Kat

Ein weiteres Beispiel für dringende Verbesserung der Ausrüstung sieht Engesser in dem Umstand, dass die Bodensee-Schiffsbetriebe neuerdings einen elektrisch betriebenen Katamaran fahren lassen. „Da kommt einiges auf uns zu“, sagt er und meint Spezialwissen und -Ausrüstung, um solche Schiffe im Notfall auch löschen zu können.

Preissteigerung und Lieferzeiten

Generell stehen für die kommenden fünf Jahre insgesamt 13 neu zu beschaffende Fahrzeuge auf der Liste des Soll-Konzeptes, das die Feuerwehr Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit allen Abteilungen und allen Einsatzkräften aufgestellt hat. Es bildet die Grundlage für den künftigen Feuerwehrbedarfsplan. Das Problem bei dieser Neubeschaffung sieht der Kommandant in den Preisen und den bis zu zwei Jahren dauernden Lieferzeiten.

„Wenn man heute eine Ausschreibung tätigt und dabei auch ein Lieferdatum nennt, bekommt man keinerlei Angebote. Die Preise sind bis zu 30 Prozent angezogen“, sagt er. So würde eine Drehleiter, die einst 700.000 Euro kostete, heute mit einer Million Euro zu Buche schlagen. Eine Drehleiter braucht die Stadt keine neue, aber zahlreiche Löschfahrzeuge als Ersatzbeschaffung. Und ein LF20 (Löschfahrzeug), das 600.000 Euro kostete, ist heute nicht unter 700.000 Euro zu bekommen.

Mängel an Gebäuden

Ausgebessert werden muss auch die Ausstattung in einzelnen Feuerwehrhäusern. So gibt es in Ettenkirch und Raderach keine geschlechtergetrennten Umkleide- und Duschmöglichkeiten. In Ailingen gibt es das ebenfalls nicht, dort aber treten es noch viel mehr Mängel zutage. Die Abstände in der Fahrzeughalle unterschreiten die Anforderungen, die Kapazität der Umkleidemöglichkeiten ist erschöpft, die Bausubstanz des alten Hauses ist sanierungsbedürftig, und laut Feuerwehr ist eine Behebung der Mängel nur durch den besagten Neubau des Feuerwehrhauses möglich.

Auch die Anforderungen an das Personal steigen in Friedrichshafen, da die Zahl der Einsätze erheblich ansteigt. Im Jahr 2021 waren es über 1200, in diesem Jahr bis Anfang Juli sind es bereits 620 Einsätze, zu denen die Feuerwehr ausrückte. Nach dem Finanz- und Verwaltungsausschuss wird sich der Gemeinderat mit der Thematik befassen. Die Finanzierung verschiedener Maßnahmen wird dann im Zuge der Haushaltsberatungen besprochen oder geplant werden.