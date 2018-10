„Kein Schwein interessiert es“: Bohlen zeigt sich von Menschen am Bodensee überrascht

Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi casten noch bis Samstag für DSDS am Bodensee. Was ihnen nach Feierabend passiert, scheint die Promis allerdings zu verblüffen.

Das Casting zur RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" am Bodensee ist in vollem Gange. Derzeit sucht die Jury um Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi Gesangstalente in Lochau - zum offenen Casting waren am Mittwoch viele hundert junge Menschen gekommen.

Doch die Musikstars sind nicht nur zum Arbeiten an den Bodensee gekommen. Nach erledigter Arbeit genossen Bohlen und Co. in Bregenz bei Bier und Pizza den Feierabend - um zu ganz besonderen Erkenntnissen zu kommen.

Denn wie Bohlen über seinen Instagram-Account seinen Fans verbreitet, konnte er gemeinsam mit seinen Kollegen ganz entspannt in einer kleinen Pizzeria in Bregenz sitzen, ohne großartig von anderen Gästen belästigt zu werden. Ganz im Gegenteil: Wie Bohlen erstaunt schreibt, nahmen die Menschen keinerlei Kenntnis von den TV-Stars.

“Kein Schwein interessiert es, dass wir Penner hier sitzen”, wundert sich Bohlen. In die Beschreibung seiner Videobotschaft brachte er zudem ein "Gerücht" ins Gespräch, wonach der Bodensee in "Bohlensee" umbenannt werden soll.

Nicht ganz ernst gemeint: Heißt der Bodensee bald "Bohlensee"? (Foto: Collage: Fey)

Einige der User nahmen den Vorschlag gleich auf. "Ich wollte schon immer mal am Bohlensee Urlaub machen", kommentierte eine Userin. Andere gaben Bohlen weitere Ausgehtipps in und um Bregenz.

Von der Jury selbst haben die Teilnehmer des offenen Castings am Mittwoch unterdessen aber nur wenig zu sehen bekommen. Bohlen und seine Mitstreiter waren im Bootshaus auf dem See und drehten mit den erfolgreichen Kandidaten aus dem Vorcasting.

Bereits seit Dienstag läuft das Casting in Lochau. Bis einschließlich Freitag suchen Bohlen, Naidoo und Co. Gesangstalente, die in der 16. Staffel von DSDS der nächste Superstar werden möchten.

Für einige Fans nahm sich Bohlen in Lochau Zeit für ein Foto