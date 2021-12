Kein Platz für Kassenpatienten: Warum viele Menschen diesen Satz zu hören kriegen

Was bekommt ein Facharzt pro Patient? Wenige Tage vor Quartalsbeginn teilt die KV jeder Praxis ihr individuelles, sogenanntes Regelleistungsvolumen (RLV) in Euro mit. Bis zu dieser Mengengrenze werden die Leistungen in voller Höhe bezahlt. Alle über dieses Volumen hinausgehend abgerechneten RLV-Leistungen werden ebenfalls vergütet, allerdings mit niedrigeren Beträgen, die abhängig von der Menge der abgerechneten Leistungen von Quartal zu Quartal variieren. Ein paar aktuelle Beispiele: Für das vierte Quartal 2021 liegt der sogenannte Fallwert bei Fachärzten für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in Baden-Württemberg bei 33,38 Euro. Bei Ärzten für Haut- und Geschlechtskrankheiten liegt er bei 22,20 Euro. Fachärzte für Frauenheilkunde wiederum bekommen 17,81 Euro. Der Fallwert jeder Arztgruppe wird für jedes Quartal neu ermittelt. Dabei wird das Honorar, das im Arztgruppentopf der jeweiligen Fachgruppe für RLV-Leistungen zur Verfügung steht, durch die Zahl sämtlicher RLV-relevanten Fälle geteilt, die diese Arztgruppe im Vorjahresquartal abgerechnet hat. (Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg)