Kehrwoche für Haltestellenschilder

Als Reingeschmeckte darf ich ja zugeben, dass ich mit dem schwäbischen Prinzip der Kehrwoche bis heute doch etwas fremdle. Pfälzer putzen eher, wenn es halt dreckig ist und es sich auch lohnt. Ich würde natürlich nie wagen, dagegen zu verstoßen, schließlich will ich ja nicht, dass die komplette Mietergemeinschaft bei mir auf der frisch ausgeschüttelten Matte steht.

Damit sich auch niemand mit Vergesslichkeit rausreden kann, wird ja gerne dem jeweiligen Mieter, der dran ist, ein entsprechendes Schild an die Tür gehängt. Ich habe mich entschieden, das einfach putzig zu finden. So habe ich mittlerweile schon sehr viele blitzblanke Treppen geputzt und es währenddessen tunlichst vermieden, darüber nachzudenken, was ich hier eigentlich tue.

Aber die Kehrwoche kennt noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten, wie wir einer Mitteilung des Verkehrsverbunds Bodo entnommen haben. Da denkt man in größeren Dimensionen. Ein mobiler Einsatztrupp der Regionalverkehr Alb-Bodensee reinigt derzeit die Schilder an allen Bushaltestellen der Hauptverkehrsachsen im Bodenseekreis. Danach kommen die Regiobuslinien an die Reihe, und bereits geschrubbt sind die Haltestellen in Ravensburg und Weingarten. Allein bei dem Gedanken überfällt mich eine völlige Erschöpfung. Liebe Leser, wenn Sie künftig auf den Bus warten, würdigen Sie bitte das strahlend saubere Schild und zollen Sie den fleißigen Menschen dahinter den gebührenden Respekt. Und ich werde mich über die Kehrwoche mit den paar Treppen nie mehr beschweren.