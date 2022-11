Kegler der Sportfreunde empfangen den Aufsteiger

Nach einem spielfreien Wochenende und dem zuvor überragenden 7:1-Sieg in Schwabsberg kommt es in der Bodenseesporthalle zum nächsten Kellerduell für die Sportfreunde Friedrichshafen. In der Kegel-Bundesliga gibt am Samstag (12 Uhr) der SKC Unterharmersbach seine Visitenkarte in Friedrichshafen ab.

Der Aufsteiger aus Südbaden konnte bisher nur in Bamberg doppelt punkten und ein Unentschieden gegen Breitengüßbach auf heimischer Anlage erkämpfen. Mit diesen drei Pluspunkten stehen die Aufsteiger auf Tabellenrang neun, Friedrichshafen ist Siebter. Mit dem französischen Nationalspieler Frederic Koell und dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Axel Schondelmaier stehen zwei sehr erfahrene Spieler in den Reihen der Südbadener. Beide Mannschaften kennen sich aus Zweitligazeiten, für beide geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.