Kegeln: Sportfreunde Friedrichshafen treffen auf neunfachen deutschen Meister

Mit Victoria Bamberg gibt am dritten Spieltag der 1. Kegel-Bundesliga der neunfache deutsche Meister in der Friedrichshafener Bodensee-Sporthalle seine Visitenkarte ab. Samstag um 12 Uhr duellieren sich die Victorianer dort mit den gastgebenden Sportfreunden. Die Spannung bei den Häfler Keglern ist groß. „Nach einem kleinen Umbruch bei den Bambergern während der Sommerpause wird man aufseiten der Sportfreunde gespannt sein, welches Team in der Bodensee-Sporthalle auflaufen wird“, heißt es in der Mitteilung der Sportfreunde Friedrichshafen. Mit dem frischgebackenen Juniorenweltmeister Daniel Barth und dem tschechischen Nationalspieler Radek Hejhal haben die Bamberger aber weiter Topspieler in ihren Reihen. Das Team von Mannschaftsführer Darko Lotina wird trotzdem versuchen, so lange wie möglich Paroli zu bieten.