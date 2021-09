Kegeln: Sportfreunde Friedrichshafen starten mit Heimsieg in die Bundesliga-Saison

Fast ein Jahr nach dem pandemiebedingten Abbruch der Spielzeit 2020/21 rollten in der Bodensee-Sporthalle wieder die Kegelkugeln. Die Sportfreunde Friedrichshafen um Mannschaftsführer Darko Lotina empfingen in der 1. Bundesliga den FEB Amberg und schafften mit einem 6:2-Erfolg (3598:3490 Kegel) einen erfolgreichen Saisonauftakt. Es war zugleich das erste Pflichtspiel, das nach dem Umbau der Kegelbahnanlage im Frühjahr auf den neuen Segmentbahnen ausgetragen wurde.

Aufgrund der noch ungewohnten Bahnen machte sich bei den Sportfreunden vor dem Spiel gegen Amberg eine Ungewissheit breit. Der Start in das Duell zweier potenzieller Abstiegskandidaten war mäßig, aber SF-Kegler Michael Reiter steigerte sich auf 592 Kegel und sicherte sich bei 2:2-Sätzen dank der um 24 Punkte höheren Kegelzahl den Mannschaftspunkt. Danach überzeugte Routinier und Ex-Nationalspieler Torsten Reiser mit der Tagesbestleistung von 625 Kegeln – 2:0 und 69 Kegel Vorsprung für die Sportfreunde. Der frischgebackene U23-Mannschaftsweltmeister Lukas Funk (602 Kegel) baute die Führung auf 3:0 aus. Noch war der Sieg aber nicht eingetütet, der beste Gästespieler Milan Wagner (610 Kegel) bezwang Nicolai Müller mit 1,5:2,5-Sätzen. Kapitän Darko Lotina verlor dann zwar den ersten Satz, zeigte aber in der Folge drei blitzsaubere Durchgänge und siegte mit 616 Kegeln in 3:1-Sätzen. Mit 108 Kegeln Vorsprung gingen die letzten beiden Punkte für das Mannschaftsergebnis an die Häfler Bundesligakegler, sodass die Niederlage von Mario Listes (585 Kegel) verschmerzbar war.

Nach dem ersten Spieltag belegen die Sportfreunde den vierten Tabellenplatz. Kommenden Samstag wartet auf die Friedrichshafener das Auswärtsspiel beim VfB Hallbergmoos – Anpfiff ist um 14 Uhr.