Während die Erwachsenen am spielfreien Wochenende einmal verschnaufen konnten, fand beim ESV Aulendorf der Fördergruppenvergleich des WKBVs für die U14 statt. Hierbei traten für die Bezirke Oberschwaben Zollern, Alb Donau, Ostalb-Hohenlohe und Mittlerer Neckar jeweils vier Jungs und Mädchen an. Für den heimischen Bezirk Oberschwaben Zollern, der den Wettkampf diesmal ausrichtete, wurden vier Jugendliche der Sportfreunde nominiert. Für die weibliche U14 waren es Katharina Dick, Ivana Lotina und Nele Seidler. Der einzige Junge war Jonas Willer. Mit seinen 585 Holz, was bei den Erwachsenen schon ziemlich stark wäre, wurde Jonas Willer nicht nur mit weitem Abstand Erster in der männlichen Konkurrenz, sondern stellte zugleich den Bahnrekord für die U14 um 15 Holz und auch seinen persönlichen Rekord ein. Die Mädchen schnitten beim Vergleich ebenfalls sehr gut ab. Mit Platz vier für Katharina Dick (503), Platz sechs für Ivana Lotina (481) und Platz acht für Nele Seidler (471) können die Häfler Mädchen sehr zufrieden sein. Beim Gesamtergebnis konnte sowohl der gesamte Bezirk Oberschwaben Zollern (3913 Holz) als auch die männliche U14 (2024) des Bezirks den Sieg einfahren. Die weibliche U14 wurde mit 1885 Holz insgesamt Zweiter. Betreut wurde der Vergleich von unserem Sportfreund Maik Willer und Jörg Sommer.