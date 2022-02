Kegel-Bundesliga: Zwei Spitzenteams kommen nach Friedrichshafen

Die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen stehen am Wochenende vor zwei knüppelharten Aufgaben. Mit dem SKK Raindorf gastiert am Samstag um 12 Uhr zunächst der Tabellenzweite der Bundesliga in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen. Einen Tag später startet dann um 11 Uhr das Nachholspiel gegen den amtierenden Meister und aktuellen Primus SKV Rot-Weiß Zerbst.

Schon in der Vergangenheit sind die Sportfreunde häufig mit ihrem Realismus aufgefallen. Auch diesmal machen sie sich nichts vor. „Die Raindorfer mussten sich in der laufenden Saison erst einmal in Schwabsberg mit 2:6 geschlagen geben. Das war sehr überraschend, aber dass dies auch bei uns passieren wird, ist eher unwahrscheinlich“, urteilen die Häfler. Eine minimale Chance sehen sie am Samstag allerdings. „Wir sind uns durchaus bewusst darüber, dass die etwas schwierigen Bahnverhältnisse in der Bodenseesporthalle einen gewissen Heimvorteil mit sich bringen und für Überraschungen sorgen können“, heißt es in der Mitteilung der Sportfreunde weiter. „Kampflos wollen wir uns den Raindorfern auf jeden Fall nicht geschlagen geben, denn nach den zwei gewonnenen Spielen gegen Berlin und Wernburg ist in der Mannschaft genug Selbstvertrauen vorhanden und das Ziel Klassenerhalt zum Greifen nah.“

Um Schadensbegrenzung bemüht

Eine noch größere Herausforderung erwarten die Häfler am Sonntag. Gegen den amtierenden deutschen Meister SKV Rot-Weiß Zerbst haben sich die Sportfreunde quasi auch schon mit der Niederlage abgefunden. „Da die Chancen gegen die Zerbster Mannschaft, die gespickt mit Welt- und Vizeweltmeistern ist, sehr gering sind, werden wir versuchen, den ein oder anderen Mannschaftspunkt zu ergattern“, geben die Sportfreunde als Devise aus.

Beide Heimspiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. „Aufgrund der Corona-Vorgaben sind keine Zuschauer erlaubt“, so die Sportfreunde.