Kegel-Bundesliga: Sportfreunde Friedrichshafen unterliegen im Derby

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben den KC Schwabsberg in der Kegel-Bundesliga nicht überholen können. Im Derby auf der Ostalb verloren die Sportfreunde mit 2:6 (3733:3645) und bleiben damit Achter. Laut Häfler Mitteilung spiegelte das Ergebnis aber nicht den spannenden Spielverlauf wider.

Schwabsberg lenkte die Partie zu Beginn in die eigene Richtung. Der KCS gewann die ersten beiden Duelle, sehr eng ging es zwischen Torsten Reiser von den Sportfreunden und dem Ostälbler Bastian Hopp zu. Trotz besserer Gesamtkegel (635) verlor Reiser seinen Mannschaftspunkt im letzten Wurf. Hopp gewann mit 628 Kegeln und 2,5:1,5 Sätzen. Eine verdiente Niederlage kassierte Nicolai Müller gegen seinen Kontrahenten Mathias Dirnberger.

In der Mittelpaarung stellten die Häfler ihr Können unter Beweis und konnten zum 2:2 und Holzgleichheit aufschließen. Michael Reiter knüpfte an seine zuletzt starken Leistungen an und bezwang Daniel Beier (629:603 Kegel). Mit einer fulminanten Leistung von 654 Kegeln sicherte Lukas Funk den zweiten Mannschaftspunkt für die Sportfreunde gegen Stephan Drexler (637 Kegel).

KC Schwabsberg wechselt erfolgreich

Vor dem Schlusspaar war die Partie auf null gestellt und die Spannung stieg – das war auch dem lauten Schwabsberger Publikum anzumerken. Mario Listes setzte mit starken 167 Kegeln im ersten Satz gegen den ehemaligen Nationalspieler Fabian Seitz (135 Kegel) eine Marke. Seitz wurde nach der schwachen Anfangsbahn ausgewechselt, für ihn kam Stefan Zürn, der keine Startschwierigkeiten zeigte. Letztlich gewann Zürn gegen Listes mit 3:1 Sätzen (604:587 Kegel). Im Parallelduell ließ Michael Niefnecker mit der Tagesbestleistung von 655 Kegeln gegen den Kapitän der Sportfreunde, Darko Lotina (584 Kegel), keine Zweifel aufkommen. Die Gastgeber sicherten sich so die letzten beiden Mannschaftspunkte und auch einen Vorsprung von 88 Kegeln.

Für die Sportfreunde geht es am nächsten Samstag weiter. Um 12 Uhr empfängt Friedrichshafen den TSV Breitengüßbach. Die Chance zur Derbyrevanche gegen Schwabsberg bekommen die Häfler am 23. April in der Bodenseesporthalle