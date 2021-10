Kegel-Bundesliga: Sportfreunde Friedrichshafen siegen im Kellerduell

In einem bis zum Ende engen Spiel in der Bodensee-Sporthalle haben die Sportfreunde Friedrichshafen die Oberhand behalten. Gegen Kleeblatt Berlin gewannen die Häfler mit 5:3 (3534:3490 Kegel) und sprangen dadurch auf den sechsten Platz in der Kegel-Bundesliga.

Die Entscheidung fiel erst am Schluss. SF-Kapitän Darko Lotina zeigte seine ganze Klasse und schlug Bartosz Krug mit dem Tagesbestergebnis von 631 Kegeln. Es war ein dringend notwendiger Erfolg, da Michael Reiter, Mario Listes und Nicolai Müller ihre Duelle verloren. Berlin gelang so die Rückkehr ins Spiel – zu Beginn brachten Lukas Funk (610 Kegel) und Torsten Reiser (615 Kegel) die Sportfreunde mit 2:0 in Front und legten damit letztlich erfolgreich den Grundstein für den Sieg.

Weiter geht es für die SF am 16. Oktober um 12 Uhr in Wernburg.