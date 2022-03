Kegel-Bundesliga: Sportfreunde Friedrichshafen mutig vor Breitengüßbach-Heimspiel

Die Sportfreunde Friedrichshafen begegnen in der Kegel-Bundesliga dem Tabellenvierten TSV Breitengüßbach (Samstag, 12 Uhr). Beide Mannschaften verfolgen unterschiedliche Ziele. Während die Oberfranken um Nationalspieler Florian Fritzmann einen der drei internationalen Plätze anpeilen, wollen die Häfler in der Liga bleiben.

Nichtsdestotrotz gehen die Sportfreunde mutig in das Duell. „Dass ein Punktgewinn gegen Breitengüßbach möglich ist, zeigen die zwei Auftritte, die die Oberfranken in der Bodenseesporthalle hatten“, heißt es in der Mitteilung der Häfler, die in beiden Heimspielen gegen Breitengüßbach siegreich waren. Auf diesen Verlauf werden sich die Sportfreunde nicht verlassen. Schließlich hat der kommende Gegner vier Spieler mit einem Auswärtsschnitt von über 600 Kegel in den eigenen Reihen. In dieser Bodenseesporthalle in Friedrichshafen hatten allerdings auch schon andere Gastmannschaften Probleme mit den Bahnverhältnissen.