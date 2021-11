Kegel-Bundesliga: Sportfreunde Friedrichshafen kassieren heftige Niederlage

Bei ihrem Auswärtsdebüt im Chambtal sind die Sportfreunde Friedrichshafen ohne Chance geblieben. Der SKK Raindorf – mit drei deutschen frischgebackenen Vizeweltmeistern in den eigenen Reihen – hatte das Zepter in der Hand und fügte den Sportfreunden eine heftige 1:7 (3447:3704 Kegel)-Niederlage zu. Die Chambtalkegler aus Raindorf führen damit die Tabelle in der Kegel-Bundesliga weiter an, die Häfler sind auf einen Abstiegsplatz gefallen.

Im Auswärtsspiel am vergangenen Samstag starteten die Sportfreunde mit Torsten Reiser und Nicolai Müller in die Partie. Reiser, der sich in einem Formtief befindet, kam auf 570 Kegel. Damit verlor er deutlich gegen Vizeweltmeister Daniel Schmid (632 Kegel) mit 4:0. Klar unterlegen war auch Müller (567) gegen den Tagesbesten Matthias Weber (668 Kegel). Auch die Teamkollegen kamen an die Grenzen: Mario Listes (548 Kegel), Kapitän Darko Lotina (582 Kegel) und auch Lukas Funk (615) mussten sich ihrem Gegner geschlagen geben. Den Ehrenpunkt für die Häfler sicherte Michael Reiter (565 Kegel) gegen den formschwachen Michael Kotal (546 Kegel).

Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn

Für die Kegler der Sportfreunde geht es zwei Wochen mit einem Auswärtsspiel beim schlechter postierten Tabellennachbarn und Vorletzten TSG Kaiserslautern (Samstag, 20. November, 14 Uhr) weiter.