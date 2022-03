Kegel-Bundesliga: Sportfreunde Friedrichshafen haben den Klassenerhalt vor Augen

In Sachen Nichtabstieg haben sich die Sportfreunde Friedrichshafen für den Rest der Saison eine gute Ausgangsposition erspielt. Abgehakt ist das Thema aber noch nicht und deshalb sind die Häfler angewiesen, weitere Punkte in der Kegel-Bundesliga zu sammeln. Am Samstag empfangen die Sportfreunde den Neunten TSG Kaiserslautern (12 Uhr) in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen.

Es ist ein sehr wichtiges Spiel für die Häfler. Sie stehen auf Rang acht und haben schon vier Punkte Vorsprung auf die laut Sportfreunde-Mitteilung „sympathischen Lauterer“. Mit einem Sieg könnte Friedrichshafen also schon fast die Planungen für die nächste Erstligasaison starten.

Erfreulich für die Sportfreunde ist, dass Torsten Reiser nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung wieder ins Team der Häfler rutscht.