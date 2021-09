Kegel-Bundesliga: Sportfreunde Friedrichshafen auf verlorenem Posten

Die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen haben ihr Bundesligaspiel beim VfB Hallbergmoos verdient mit 2:6 (3735:2522 Kegeln) verloren. Lukas Funk und Darko Lotina betrieben am Ende wenigstens noch etwas Schadensbegrenzung.

Von Beginn an zeigten die Oberbayern am Samstag ihre Klasse. Der VfB-Kegler Patrick Krieger dominierte das Duell gegen Mario Listez und sicherte den ersten Mannschaftspunkt (604:535 Kegeln). Gleiches Bild gab es dann in der Partie Alexander Stephan gegen Torsten Reiser von den Sportfreunden: Reiser verlor 1:3 (598:635 Kegeln). Auch der Häfler Michael Reiter war chancenlos. Sein Gegner, der serbische Nationalspieler Radovan Vlajkov lief zur Hochform auf und belohnte sich mit einem neuen Bahnrekord von 673 Kegeln. Den nächsten Punkt für den VfB sicherte Damir Cekovic gegen Nicolai Müller. Funk und Lotina verkürzten für die Sportfreunde.