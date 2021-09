Kegel-Bundesliga: Eine scheinbar unüberwindbare Hürde für die Sportfreunde Friedrichshafen

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben am kommenden Wochenende nichts zu verlieren. Denn in der Kegel-Bundesliga reisen sie als absoluter Außenseiter zum Auswärtsspiel beim SKV Rot-Weiß Zerbst. Beginn der Partie am Samstag ist um 13 Uhr.

„Alles andere als eine klare Niederlage wäre eine Überraschung“, erklärt SF-Kegler Torsten Reiser im Vorbericht. „Der diesjährige Champions-League-Sieger und 15-fache deutsche Meister ist gespickt mit deutschen und serbischen Nationalspielern – eine scheinbar unüberwindbare Hürde.“

Somit können die SF „locker aufspielen“. Unabhängig vom Ergebnis ist es das Ziel, die guten Trainingseindrücke im Spiel umzusetzen.