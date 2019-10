KBG baut in Berg rund 30 geförderte Mietwohnungen

Die Kreisbaugenossenschaft (KBG) hat bei ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstag im Ludwig- Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses nicht zuletzt aufgrund der günstigen Kapitalmarkt-Zinsentwicklung eine positive Bilanz gezogen. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf über 933 000 Euro, der Bilanzgewinn nach Einstellung in die Ergebnisrücklagen in Höhe von 695 000 Euro liegt bei über 238 000 Euro. Aus ihm wird eine Dividende von zwei Prozent ausbezahlt. Derzeit hat die KBG 1595 Mitglieder mit 9921 Geschäftsanteilen.

Vorstandsvorsitzender Wolfgang Sigg sieht die KBG in ihrer Existenz „in keinster Weise gefährdet“. Weiterhin werden bezahlbare Mietwohnungen gebaut und Bestand saniert. So hat die KBG im vergangenen Jahr in der neuen Ortsmitte an der Grötzelstraße in Ailingen-Berg neben dem Bildungshaus ein 2000 Quadratmeter großes städtisches Grundstück gekauft, auf dem in drei Gebäuden etwa 30 preisgebundene Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen entstehen sollen. Im Erdgeschoss will man Gewerbeflächen anbieten. Im südlichen Gebäude mit direkter Anbindung an den hier entstehenden öffentlichen Platz ist beabsichtigt, eine Bäckerei-Filiale zu integrieren.

Stolz ist man bei der KGB über den Architektenpreis für das gelungene Allmand-Carre in Friedrichshafen. Derzeit ist die Stadt dabei, die Allmandstraße von der Charlottenstraße bis zur Keplerstraße neu anzulegen und damit zur Quartiersaufwertung beizutragen. Etwa ab Mitte November will man den unteren Bereich auf Höhe der Allmandstraße 10 bis 16 in Angriff nehmen und im Anschluss dann bis zur Scheffelstraße den Straßenbau fortführen.

Erstmals im Badischen – und zwar in Salem – hat man in diesem Jahr zwei nebeneinander liegende Grundstücke von zusammen rund 2200 Quadratmetern erworben. Auch hier sollen vor dem Hintergrund eines prognostizierten Bevölkerungszuwachses im Bodenseekreis Mietwohnungen entstehen.

Aufsichtsratsvorsitzender Edwin Weiß hatte eingangs von einer geordneten Vermögenslage der KBG berichtet, was die gesetzlichen Verbandsprüfungen attestierten. Einstimmig entlasteten die Mitglieder unter der Führung von Thomas Hirthe Vorstand und Aufsichtsrat, den Jahresabschluss und die Verwendung des Bilanzgewinns.

Bauen wird immer teurer

Wolfgang Sigg streifte die Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung sowohl im Bund wie auch im Land. Danach waren für den Anstieg der Teuerungsrate in Deutschland maßgeblich die steigenden Energiepreise verantwortlich, die gegenüber 2017 um 4,9 Prozent anzogen. Im laufenden Jahr hat der Preisauftrieb wieder nachgelassen, was aber nicht auch nur ansatzweise für die Baubranche gilt. In Baden-Württemberg erhöhten sich im vierten Quartal die Baupreise gegenüber dem Vorjahresquartal für den Neubau von Wohngebäuden um 5,2 Prozent, berichtete Sigg. Besonders deutlich stiegen die Preise für die Rohbauarbeiten um 6,6 von Hundert, die für Betonarbeiten um 7,5, die Maurerarbeiten um 7,1 und die Erdarbeiten um 6,9 Prozent. Dieser unerfreulichen Entwicklung steht weiterhin ein niedriges Zinsniveau gegenüber.

Dennoch ist die Wohnungswirtschaft in schwieriges Fahrwasser geraten, so Sigg. Steigende Mieten, fehlende freie Wohnungen, ein großer Mangel an sozialem Wohnungsbau, fehlende Baugrundstücke und ein bis an die Grenze ausgelastetes Bauhandwerk einhergehend mit einem Fachkräftemangel kennzeichnen seit Jahren den deutschen Wohnungsmarkt. Immer mehr Menschen stehen vor dem Problem, eine passende Bleibe zu finden.

Bilanzsumme 80,6 Millionen

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme der KBG um 2,1 Millionen Euro gesunken und beträgt noch 80,6 Millionen Euro. Auf das Anlagevermögen entfallen davon 73,5 Millionen Euro, das sind 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. 1259 Wohnungen sowie 15 gewerbliche Einheiten mit einer Gesamtwohn- und Nutzfläche von knapp 86 000 Quadratmetern bilanziert die KBG als ihr eigen. Dazu kommen 454 Tiefgaragenplätze.

Unter Einbeziehung des 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns von mehr als 238 000 Euro ist das KBG-Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um eine Million auf über 27 Millionen Euro gewachsen. Dies entspricht 33,7 Prozent der Bilanzsumme und bedeute eine weiterhin gute Eigenkapitalausstattung, auf der sich die KBG für ihre weitere Bestandsentwicklung mit Neubaumaßnahmen und Modernisierungen stützen kann.

KBG ehrt langjährige Mieter

Insgesamt sechs Personen oder Ehepaare wurden dafür geehrt, seit 50 Jahren bei der Kreisbaugenossenschaft zu wohnen. Dies zeige die Zufriedenheit mit der KBG, sonst wären nicht so lange bei ihr geblieben, meinte Wolfgang Sigg. Bei der Mitgliederversammlung anwesend waren Gisela und Wolfgang Winkler, Inge und Wolfgang Sauter und Ingrid Schömer. In Abwesenheit geehrt wurden Elisabeth Zorn, Gertrud und Kurt Albrecht sowie Helmut Hensler.