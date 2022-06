Kaya Yanar überzeugt im Graf-Zeppelin-Haus auf ganzer Linie

Zwei Abende vor vollem Haus, ein Comedian, der das Publikum stetig mehr als nur bei Laune hält: Mit Begeisterung wurde Kaya Yanar in den Pfingstferien im Graf-Zeppelin-Haus von seinen Zuschauerinnen und Zuschauern empfangen.

Zu Recht: In seinem Programm „Fluch der Familie“ reiht sich eine urkomische Geschichte über seine überdramatische Mutter, seinen strengen Vater und seinen rechthaberischen Bruder an die andere. Wie er es schafft, die Bühne nur mit einem Mikro in der Hand sowie seinen Gags und zahlreichen Grimassen zu füllen, ist beeindruckend.

Sympathischer Künstler

Trotz manch bissigem Witz auf Kosten der Familie, lässt Kaya Yanar außerdem immer wieder viel Herz für seine Lieben durchscheinen – das ist sympathisch und kommt gut an. Nach zwei Stunden bester Unterhaltung kann man dem Komiker, der zu Beginn der Show mehrfach betont hat, wie sehr er sein Publikum vermisst hat, nur recht geben, und noch anfügen: gerne mehr davon.