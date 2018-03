Kay One stattet Friedrichshafen einen Besuch ab

Rapper Kay One und vielleicht auch „Superstar“ Pietro Lombardi wollen Friedrichshafen kommende Woche einen Besuch abstatten. Der Grund: Kay One möchte Freunden einen Gefallen tun.

Wie Kay One auf seine Facebookseite mitteilt, kommt er am 15. Februar in den neuen Frisörsalon „Hairlich“, der in Friedrichshafen eröffnen soll. Dort will er Fans unter anderem bei einer Autogrammstunde und für Selfies zur Verfügung stehen.

„Meine Kumpels“

„Meine Kumpels eröffnen einen Friseursalon und Barbershop“, schreibt der populäre Rapper, der mit bürgerlichem Namen Kenneth Glöckler 1984 in Friedrichshafen geboren wurde. Später wuchs er in Ravensburg auf, ehe er musikalische Erfolge hatte und zwischenzeitlich auch Juror der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) war.

Ab 16 Uhr will Kay One in einem Zelt vor dem Frisörsalon mit den Fans in Kontakt kommen. Auch der Salon bietet ein Eröffnungsprogramm.

Wie Salonbetreiber Sofyan Braa Schwäbische.de bestätigte, wird auch Ex-DSDS-Superstar Pietro Lombardi bei dem Termin erwartet. Ein Besuch sei „zu 99 Prozent sicher“, so Braa.

Freund von Kay One stirbt bei Autounfall