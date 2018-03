Kay One gibt heute Autogramme in Friedrichshafen

Prominente Unterstützung kann ganz bestimmt nicht schaden, sagen sich Sofyan und Ramzi Braa, die am Donnerstag um zehn Uhr ihren Friseursalon und Barbershop „Hairlich“ in der Heinrich-Heine-Straße 20 eröffnen. Mit Rapper Kay One hat sich nämlich ein echter Star der Szene angekündigt.

Ab 16 Uhr will er in einem eigens vor dem Friseurgeschäft aufgestellten Zelt mit seinen Fans Kontakt aufnehmen, Autogramme geben, für Smalltalk zur Verfügung stehen.

„Wir kennen Kay One schon von Kindheit an“, erzählt Sofyan Braa, der ebenso wie sein Bruder als Anlagenbediener bei der ZF seine Brötchen verdient. Die Idee, einen Friseursalon zu betreiben, sei den beiden Brüdern bei Gesprächen im Bekanntenkreis gekommen. Also habe man sich entschlossen, einfach mal was Neues zu wagen. „Wenn es gut läuft, können wir uns auch eine ganze Kette von Geschäften vorstellen“, blickt Sofyan Braa optimistisch voraus.

Eingestellt wurden zunächst einmal vier Mitarbeiter, darunter ein Friseurmeister und eine Friseurmeisterin. Auf 90 Quadratmetern Fläche wird sich aber nicht nur um die Haupthaare, sondern auch um die Gesichtshaare der männlichen Kunden gekümmert: „Mit Klinge, Wachs und Feuer – eben das Komplettpaket“, verrät der geschäftstüchtige Braa. „Außerdem wollen wir im Nebenraum zusätzlich einen Kosmetiksalon eröffnen.“