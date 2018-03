Kay One begeistert seine Fans in Friedrichshafen

Nasskaltes Wetter und jede Menge Schneeschauer – egal. Durch die recht widrigen äußeren Bedingungen ließen sich die Fans nicht abhalten, um ihr Idol zu sehen und womöglich ein Foto mit ihm zu ergattern. Rapper Kay One war jedenfalls der unumstrittene Star bei der gestrigen Eröffnung des Friseursalons und Barbershops „Hairlich“ in der Heinrich-Heine-Straße.

Freude natürlich auch bei den Inhabern Sofyan und Ramzi Braa über die Unterstützung ihres alten Freundes – und über den geglückten Eröffnungstag. Sie kennen Kay One – der auch aus Friedrichshafen stammt – schon von Kindesbeinen an. Und der Rapper ließ es sich nicht nehmen, für seine Kumpels die Werbetrommel zu rühren und brachte reichlich Zeit mit, um mit Hunderten meist jugendlichen Fans ins Gespräch zu kommen, Autogramme auszuteilen und auch als Fotomotiv zur Verfügung zu stehen. Auf dem Parkplatz vor dem Salon ein Zelt aufzustellen, war sicherlich eine weise Entscheidung – der Andrang war riesengroß. Gute Stimmung auch bei den Betreibern des Friseursalons „Klasse, dass trotz des schlechten Wetters so viele Leute gekommen sind. Die ersten Haare sind geschnitten und viele Leute haben schon für die kommenden Tage Termine gemacht“, sagt Sofyan Braa sichtlich zufrieden.

Punkt 16 Uhr. Er ist da. Im Zelt ist es bereits proppenvoll. Der neunjährige Tony Plate ist einer der allerersten, der sich die Chance nicht nehmen lässt, ganz nah an Kay One heranzukommen. „Ich finde ihn ganz toll“, gibt Tony unumwunden zu. „Ich habe von einer Freundin per Whats App erfahren, dass er kommt und es dann meinem Sohn weitergesagt“, erzählt Jessica Plate. „Dann gab es natürlich für ihn kein Halten mehr.“

Mitten im Pulk ist auch die 17-jährige Chanell Reinhardt, die selbst eine erfolgreiche Muay-Thai-Kämpferin ist. „Mein Manager ist mit Kay One befreundet. Ich finde aber auch seine Musik klasse“, sagt sie. Logisch, dass Chanell ihr Kampf-T-Shirt mitgebracht hat, um es vom Rapper signieren zu lassen. „Das Zelt ist ziemlich klein. Aber im Grunde ist das egal. Wenn Kay One kommt, ist sowieso jedes Zelt zu klein“, stellt sie trocken fest. Welcher Song den Fans am besten gefällt? „Senorita“ – ist sich der siebenjährige Nessim Ben Mna ganz sicher. „Gut, dass ich derzeit in Nachtschicht arbeite und heute Nachmittag Zeit habe. „Ehrensache, dass wir dabei sind“, sagt sein Papa Hafed und lacht dabei.

„Er hat einen tollen Charakter. Er ist trotz seines Erfolges auf dem Boden geblieben – und er sieht heiß aus“, so die Einschätzung der 20-jährigen Lena Kuhblank. Deshalb war ihr auch der Weg aus Kressbronn nicht zu weit. Und selbst ihre Mutter Birgit outet sich, in der Begeisterung für Kay One von ihrer Tochter angesteckt worden zu sein. Aber aus Kressbronn zu kommen, ist ein Katzensprung im Vergleich zur Anreise der beiden Ulmerinnen Violetta Hristozov und Christine Störzer. „Wir haben es über Facebook erfahren.“ Ob sich die lange Autofahrt gelohnt hat? Was für eine Frage. „Auf jeden Fall. Mit Sicherheit.“