In ganz Baden-Württemberg streiken in der laufenden Tarifrunde des Einzel- und Versandhandels am Freitag, 21. Juni, und am Samstag, 22. Juni, Beschäftigte, teilt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. Sie fordern unter anderem 6,5 Prozent mehr Lohn beziehungsweise einen tariflichen Mindestlohn von 2100 Euro bei einem Jahr Laufzeit. Auch die Beschäftigten der Kaufland-Filiale in Manzell werden von Verdi zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.

In der dritten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber einen Tarifvertrag mit zweiähriger Laufzeit und eine Erhöhung von 1,7 Prozent im ersten Jahr und 1,2 Prozent im zweiten Jahr angeboten. Dieses Angebot wurde von Verdi zurückgewiesen. „Wir erwarten deutlich mehr, kräftige Erhöhungen sind jetzt gefragt“, schreibt die Gewerkschaft.

„Da Kaufland mittlerweile in allen Filialen massiv Personal abgebaut habe, sei damit zu rechnen, dass es trotz des massiven Einsatzes von Streikbrechern zu Behinderungen beim Einkauf kommen wird“, so Rainer Dacke, zuständiger Verdi-Fachbereichssekretär für den Handel in Oberschwaben.