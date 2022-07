Kathrin und Klaus Brugger gewinnen die 21. Bodensee Oldtimer-Rallye

Klaus und Cathrine Brugger aus Kressbronn haben am Wochenende mit ihrem BMW 3.0 CSi Baujahr 1973, die 21. Bodensee Oldtimer-Rallye gewonnen. In der vom ADAC Ortsclub Friedrichshafen veranstalteten Rallye wurden in der Gesamtwertung Christoph Schönhofen und Dirk Mellen in einem Porsche 911 Carrera Targa. Baujahr 1984, Zweite vor Rolf Pellinin einem MG CGT, Baujahr 1968.

Im Touristik-Wettbewerb siegten Reinhard Kersting und Florian Hoppe in einem Mercedes Benz W113 Pagode, vor Patrick und Dieter Syska in einem Audi 80 Cabrio, Baujahr 1970, und Markus Bode und Caroline Wahster-Bode in einem Citroen D Special, Baujahr 1970. Die Strecke führte über 300 Kilometer und beinhaltete mehrere Wertungsprüfungen.