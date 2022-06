Katholischen Gemeinden ziehen an den See

„Mehr Wir!“ Unter diesem Leitwort begehen die fünf katholischen Innenstadtgemeinden, St. Nikolaus, St. Petrus Canisius und St. Columban, zusammen mit der muttersprachlichen italienischen und kroatischen Gemeinde, Santa Caterina da Siena und Sveti Leopold Mandić, am Fronleichnamstag den Festgottesdienst. Stattfinden wird er an der Konzertmuschel in den Uferanlagen. Beginn ist um 9 Uhr. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Stadtorchester unter Leitung von Kirchenmusiker Georg Hasenmüller mitgestaltet.

An Fronleichnam werde besonders deutlich, dass die Kirche aus sich selbst herausgehen müsse, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Leitwort des Gottesdienstes, das auf den ökumenischen Stadtkirchentag zurück greift, werde in der Predigt aufgegriffen.

Alle sind herzlich eingeladen, ganz besonders die Kommunionkinder. Nach dem Gottesdienst begleiten die Gläubigen das Allerheiligste, aufbewahrt in der Monstranz, in feierlicher Prozession über den Adenauerplatz zur Kirche St. Nikolaus zum Schlusssegen.

Bei Regen wird das Hochamt in der Kirche St. Petrus Canisius um 10 Uhr gefeiert. Die Kirchenglocken der drei Gemeinden weisen um 8.15 Uhr durch besonderes Geläut darauf hin, falls in der Kirche gefeiert wird.

Das Blumenteam, das den Blumenteppich gestaltet, freut sich am Mittwoch, 15. Juni, bis 14.30 Uhr über Blumenspenden. Blumen können im Windfang des Gemeindehauses St. Nikolaus abgestellt werden. Wer Lust hat, beim Blumenzupfen helfen, kann ab 14.30 Uhr nach St. Nikolaus kommen..