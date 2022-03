Katholische Kirchengemeinden spenden für die Ukraine

Das Leid der Bevölkerung in der Ukraine angesichts des Krieges bewegt die katholischen Kirchengemeinden in Friedrichshafen. In seiner Sitzung am Dienstag, 8. März, hat der Kirchengemeinderat St. Petrus Canisius eine Sofortüberweisung von 2000 Euro an Caritas International zugunsten der Menschen in der Ukraine veranlasst. Die Lage in der Ukraine war auch Thema vor dem Hintergrund der langjährigen Partnerschaft zu Belarus.

Zudem hat sich der Kirchengemeinderat St. Columban in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch, 9. März, für die Bewilligung einer Sofortüberweisung von 2000 Euro zugunsten der Ukrainehilfe ausgesprochen. Auch die Nikolausgemeinde hat 2000 Euro für die Ukraine gespendet. Überdies werden aus den Caritasmitteln der italienischen Kirchengemeinde Santa Caterina 2000 Euro für die Ukrainehilfe zur Verfügung gestellt.

Um Geld für die Flüchtenden zu sammeln, fand mit nur wenig Vorlauf am Samstag, 5. März, in der Pfarrkirche St. Nikolaus einstündiges Konzert statt: Kantor Nikolai Geršak und ein Gesangsensemble, bestehend aus Verena Witzig, Lucia Sauter, Andreas Glatz, Hedwig Sauter und Jonas Großmann führten ausschließlich Werke mit Bezug zum Frieden auf. Die Türkollekte ergab den Spendenbetrag von 1984,84 Euro.