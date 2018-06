(af/sz) – Die katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen darf sich auf zwei neue hauptamtliche Mitarbeiter freuen. Wie Dekantsreferentin Christa Hecht-Fluhr mitteilt, wird die seit Februar vakante Stelle des Krankenhausseelsorgers im Klinikum Friedrichshafen ab September wieder besetzt, und die Seelsorgeeinheit Friedrichshafen-Mitte (St. Nikolaus, St. Petrus Canisius, St. Columban) bekommt weibliche Verstärkung durch eine Pastoralreferentin.

Nachfolger von Ulrich Föhr wird der 49-jährige Dr. Thomas Borne aus der oberschwäbischen Seelsorgeeinheit „Göge-Donau-Schwarzachtal“. Der bei Osnabrück aufgewachsene Vater von drei Kindern ist promovierter Physiker und Heilerziehungspfleger. Im Jahre 2001 wurde er zum Diakon geweiht. Seit 2003 war auch verantwortlich für die Ausbildung der hauptberuflichen Diakone im Kloster Heiligkreuztal. Diakon Borne wird seinen Dienst im Klinikum und in der Seelsorgeeinheit Fischbach-Schnetzenhausen nach den Sommerferien antreten.

Ebenfalls zu Beginn des neuen Schuljahrs bekommt die Seelsorgeeinheit Friedrichshafen-Mitte weibliche Verstärkung durch die Pastoralreferentin Evi Pummer. Die 37jährige Diplom-Theologin war bisher in der Diözese Regensburg tätig. Sie absolvierte ihr Studium in Regensburg und an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Evi Pummer bringt eine psychologische Zusatzausbildung und eine Zusatzqualifikation im Bereich Rhetorik und Kommunikation mit.