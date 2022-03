Katamaran wieder im Stundentakt unterwegs

Der Katamaran kehrt zurück in den Regelbetrieb – zumindest fast, denn sonntags bleibt der Katamaran vorerst noch im Hafen. Ab Samstag, 19. März sind die Schnellschiffe zwischen Friedrichshafen und Konstanz wieder von Montag bis Samstag im Stundentakt unterwegs. Einzig am Sonntag gibt es bis voraussichtlich 14. April den Katamaran im 2-Stunden-Takt.

Weiterhin gilt auf dem Katamaran wie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. „Fahrgäste ohne FFP2-Maske dürfen und werden wir nicht mitnehmen“, so Witte. Die Maskenpflicht gilt für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren.

Mit dem „Neustart“ am 19. März ist der Katamaran wieder montags bis samstags im Stundentakt unterwegs, sonntags im 2-Stundentakt. Erste Fahrt ab Konstanz und Friedrichshafen ist von Montag bis Freitag an Werktagen um 6 Uhr, samstags um 8 Uhr. Abends verlässt der letzte Katamaran die Häfen um 19 Uhr. Am Sonntag startet der Katamaran in Friedrichshafen um 9 Uhr und fährt bis 17 Uhr jeweils zur ungeraden Stunde, in Konstanz beginnt er mit der ersten Fahrt um 10 Uhr und fährt bis 18 Uhr jeweils zur geraden Stunde.

Mit dem Frühlingsticket bietet die Katamaran-Reederei derzeit ein Sonderangebot. Die Hin- und Rückfahrt kostet nur 14,90 Euro statt 21,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen 7,90 Euro, Familien mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern 37,50 Euro.