Katamaran-Reederei ist mit dem Geschäftsjahr 2019 zufrieden

Auf die besten Ergebnisse seit Bestehen der Katamaranverbindung schauen die beiden Geschäftsführer der Katamaran-Reederei Bodensee, Norbert Schültke und Christoph Witte, zurück. Das dritte Jahr in Folge schrieb der Kat schwarze Zahlen und erwirtschaftete einen Überschuss, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Der Katamaran ist Transportmittel, Pendlershuttle, Shoppingbegleiter, Kultur- und Ausflugsschiff in einem“, wird der Beiratsvorsitzende und Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt zitiert. Der Blick auf die Zahlen freut Geschäftsführung und Gesellschafter: 471 000 Fahrgäste nutzten 2019 den Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen. Die Reederei verfehlte damit ihren Fahrgastrekord von 2014 um nur 1000 Fahrgäste.

Neben der flexiblen Tarifpolitik hat sich vor allem die Zahl der Fahrgäste im Berufsverkehr spürbar vergrößert, erläutert Geschäftsführer Norbert Schültke. Mit einem Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr beförderte die Reederei fast 64 000 Berufspendler in 2019. „Im Betrieb konnten wir unsere Effizienz steigern und erzielten ein wirtschaftliches Rekordergebnis – 135 000 Euro im Plus“, wird er zitiert. Es gab außerdem ökologische Verbesserungen: Erst im Dezember ließ man auf dem Katamaran „Constanze“ einen SCR-Katalysator mit „AdBlue“-Einspritzung einbauen. Als erstes Schiff in Deutschland habe „Constanze“ damit die EU-Abgasnorm V erlangt.

Die Reederei investierte zudem Zeit und Geld in den Aufbau eines Ersatzverkehrs. „Die Wetterverhältnisse am See machen uns in den letzten Jahren mehr und mehr zu schaffen“, wird Christoph Witte zitiert. Der Klimawandel sei längst angekommen. Damit niemand am Hafen stehen bleibt, falls der Kat nicht fährt, führte die Reederei zusammen mit den Partnerbetrieben von Bus und Fähre einen Ersatzverkehr ein.

Um den hohen Standard zu erhalten, investiert die Reederei weiter, etwa in den Umbau der Wartehalle in Konstanz oder die Einführung eines Online-Ticket-Systems. Mit der Einführung der Bodo-E-Card bietet der Katamaran seinen Fahrgästen eine Möglichkeit, zwischen Katamaran, Bus und Bahnen zu wechseln. Damit rückte der Katamaran auch näher an die Verkehrsverbünde, heißt es in der Pressemitteilung.

Ob alle Projekte, die noch vor Corona geplant wurden, in der vorgesehenen Zeit umgesetzt werden, könne man heute noch nicht sagen, so Schültke. Wegen Corona brachen die Fahrgastzahlen dieses Jahr allein im April um 96 Prozent ein, im Mai um 80 Prozent. „Wir rechnen in diesem Jahr mit einem hohen sechsstelligen Minus“, sagt Schültke. Inzwischen steigen die Fahrgastzahlen wieder, die Katamarane fahren – bis auf den Abend-Kat an Wochenenden – wieder nach Fahrplan.