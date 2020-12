Katamaran reduziert Fahrten drastisch

De Katamaran-Reederei Bodensee stellt am Wochenende den Betrieb ein. Ab sofort wird die schnelle Verbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen samstags und sonntags nicht mehr angeboten. Damit reagiert die Reederei auf den erneuten „harten Lockdown“. Die Verbindung wird nur noch montags bis freitags aufrechterhalten und ist an diesen Tagen ganz bewusst auf die Pendlerströme abgestimmt. An Heiligabend und Silvester mit den dazugehörigen Feiertagen bleibt der Katamaran gänzlich im Hafen, wie das Unternehmen mitteilt.

Zusammengefasst bedeutet dies: Ab Samstag, 19. Dezember, wird am Wochenende der Katamaranbetrieb gänzlich eingestellt, ebenso am 24. und 31. Dezember sowie an den Feiertagen. Ab 21. Dezember fährt der Katamaran montags bis freitags nur noch zwei Abfahrten am Morgen und zwei Abfahrten am Abend. Ab Friedrichshafen fährt der Katamaran um 6 und 8 Uhr sowie um 16 und 18 Uhr. Ab Konstanz startet der Katamaran um 7 und 9 Uhr und am Nachmittag um 17 und 19 Uhr.

Diese Fahrplanregelung gilt bis mindestens 10. Januar.