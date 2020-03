Katamaran reduziert Abfahrten nochmals deutlich

Der Katamaran ist ab Freitag, 20. März, nur noch im Zwei-Stunden-Takt unterwegs. Am Wochenende wird der Betrieb gänzlich eingestellt, wie die Katamran-Reederei mitteilt. Ab Montag, 23. März fährt der Katamaran montags bis freitags jeweils nur noch zwei Fahrten am Morgen und zwei Fahrten am Abend.

„Zum Schutz der Belegschaft und zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen werden wir nur noch die nötigsten Fahrten absolvieren“, erläutert Christoph Witte die Fahrplanminimierung. In Abstimmung mit seinem Geschäftsführungskollege Norbert Schültke sei man zu dem Entschluss gekommen, die Verbindung nur noch montags bis freitags aufrechtzuerhalten und auf die Pendlerströme abzustimmen.

Zusammengefasst bedeutet dies: montags bis freitags fährt der Katamaran nur noch zwei Abfahrten am Morgen und zwei Abfahrten am Abend. Ab Friedrichshafen fährt der Katamaran um 6.02 Uhr und 8.02 Uhr sowie um 16.02 Uhr und 18.02 Uhr. Ab Konstanz startet der Katamaran um 7.02 Uhr und 9.02 Uhr und am Nachmittag um 17.02 Uhr und 19.02 Uhr. Am Wochenende wird der Betrieb gänzlich eingestellt.Diese Fahrplanregelung gilt bis auf Widerruf, so die Reederei weiter.