Katamaran mit zusätzlichen Fahrten an Adventssamstagen

Ergänzend zu den stündlichen Abfahrten gibt es an den verbleibenden Adventssamstagen nun auf jeder Seeseite vier weitere Termine: Am 10. und 17. Dezember fährt der Katamaran zusätzliche Abfahrten jeweils zwölf Minuten vor dem Regelkurs. Das bedeutet: In Friedrichshafen ergänzt die Reederei den Fahrplan mit einer Abfahrt um 10.48 Uhr, 12.48 Uhr, 17.48 Uhr und 19.48 Uhr. Ab Konstanz gibt es um 11.48 Uhr, 16.48 Uhr, 18.48 Uhr und 20.48 Uhr eine Zusatzfahrt. Besonders günstig ist die Überfahrt laut Pressemitteilung derzeit mit dem Winter-Ticket: Erwachsene fahren am selben Tag für 14,90 Euro hin und zurück, Kinder (6 bis 14 Jahre) für 7,90 Euro. Den günstigen Tarif gibt es noch bis zum 8. Januar.