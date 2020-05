Katamaran kehrt werktags zum regulären Fahrplan zurück

Der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz fährt am Samstag, 30. Mai, wieder im Stundentakt. Das teilt die Reederei mit. Schrittweise soll mit dem Fahrplan wieder zurück zur Normalität gekehrt werden.

Der Fahrplan gilt zunächst von montags bis samstags. An Sonn- und Feiertagen gibt es noch keine Fahrten. „Die Fahrgastzahlen steigen allmählich“, berichtet Geschäftsführer Norbert Schültke von der Katamaran-Reederei Bodensee laut einer Pressemitteilung. Neben den regelmäßigen Pendlern, die den Katamaran für ihren Arbeits- oder Schulweg nutzen, würde auch langsam der Gelegenheitsverkehr wieder zunehmen. Die Zahlen seien noch weit vom durchschnittlichen Fahrgastaufkommen entfernt. Dennoch habe sich die Reederei entschieden, zumindest werktags den regulären Betrieb wiederaufzunehmen.

„Trotz Maskenpflicht, Mindestabstand und einer halbierten Fahrgastkapazität, ist die Stimmung an Bord entspannt“, wird Geschäftsführerkollege Christoph Witte zitiert. Die Schiffsführer kontrollieren weiterhin auf Sicht, aber das Verständnis der Fahrgäste sei groß und ergänzende Durchsagen erinnern während der Fahrt an die Hygieneregeln. Ebenfalls wieder geöffnet sei der Kiosk an Bord. Hier gibt es während der Überfahrt Getränke und Snacks zur Mitnahme.

„Die bevorstehenden Pfingstferien werden zeigen, inwieweit die Menschen bereit sind, wieder Ausflüge zu unternehmen“, so Schültke. „Unsere Kombitickets mit Museen und Ausflugszielen werden in diesem Zeitraum normalerweise gut angenommen.“

Die Reederei bittet jedoch darum, gerade in den Pfingstferien rechtzeitig am Anleger zu sein. Um den Mindestabstand mit 1,5 Meter zu gewährleisten, muss die zulässige Fahrgastzahl pro Überfahrt auf 70 Personen begrenzt sein, heißt es in der Pressemitteilung. Gerade in die Ferien könnte diese Zahl bei gutem Wetter schnell erreicht sein. Wichtig sei auch, dass die Fahrgäste an den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz denken. Auf dem Katamaran gilt so wie auch in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht.

Der Katamaran fährt ab Samstag, 30. Mai bis auf Weiteres montags bis samstags wieder nach regulärem Fahrplan. Ausgenommen sind weiterhin die Sonn- und Feiertage sowie der „AbendKat“. Fahrgäste sollten beachten, dass der Katamaran seit April zu geänderten Abfahrtszeiten verkehrt. Die Katamarane starten ganze zwei Minuten früher und zwar zur vollen Stunde. Die Abfahrtszeiten sind damit also zur Minute .00 statt wie bisher .02.