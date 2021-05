Katamaran „Ferdinand“ überrascht mit neuer Lackierung

„Ferdinand“ hat bei einer Routinekontrolle in der Werft nach 14 Jahren eine neue Lackierung erhalten. Bestach der Katamaran bislang durch schlicht-weiße Eleganz, zieren nun gelbe und blaue Streifen den Kat. Das sei „spritzig, dynamisch und sehr modern“, sagt Christoph Witte, Geschäftsführer der Katamaran-Reederei Bodensee, laut einer Pressemitteilung.

Damit reiht sich „Ferdinand“ laut Katamaran-Reederei ein in die Reihe der farblich auffälligen Katamarane. Seine Geschwister „Constanze“ und „Fridolin“ fahren bereits als Botschafter für die Reederei-Gesellschafter Stadtwerke Konstanz und Stadtwerk am See. „Vor allem bei unseren kleinen Fahrgästen gibt es immer wieder lebhafte Diskussionen, welcher Kat denn nun schöner ist – der rote oder der grüne“, erzählt Witte, der selbst Vater einer achtjährigen Tochter ist. „Da wollten wir mit unserem Reederei-lackierten Kat nicht nachstehen. Und ich stelle mal die These auf: in den nächsten Monaten werden sich alle einig sein,“ fügt er schmunzelnd hinzu.

Die Lackeriung setzte die Reederei mit einem lokalen Partner um: der Malerei Buhmann. 523 Stunden Arbeit und einige Telefonate kostete der neue Anstrich. Schließlich handelt es sich um Spezialfarbe, die sommers wie winters Wind und Wasser Stand halten muss. „So viel Auswahl wie bei Wandfarben gibt es hier leider nicht, da mussten wir uns schon an den richtigen Ton herantasten“, erzählt Malermeister Peter Buhmann.

Technisch ist der Katamaran laut Reederei weiterhin auf Topniveau. „Kleine Wartungs- und Reparaturarbeiten haben wir vorgenommen, mehr brauchte es diesmal nicht“, so Witte. Ab kommender Woche wird der Kat nun zwischen Konstanz und Friedrichshafen verkehren — noch im stark reduzierten Pendlerfahrplan. Aber die Reederei ist optimistisch, dass die Zahlen eine Fahrplanerweiterung zu den Pfingstferien zulassen. „Wir sind vorbereitet“, sagt Witte, „aber die Entwicklungen haben uns gelehrt, auf Sicht zu fahren, auch bei unseren Entscheidungen“.