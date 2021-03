Katamaran fahren wird teurer

Der Katamaran führt zum 1. April führt neue Tarife ein. Nach fünf Jahren Preisstabilität werden laut Mitteilung der Reederei nun alle Tarife „moderat angepasst“. Die letzte Preiserhöhung gab es demnach 2016.

Die aktuelle Preissteigerung beträgt zwischen zwei und drei Prozent. So kostet die reguläre, einfache Fahrt zwischen Friedrichshafen und Konstanz ab Anfang April 11,20 Euro statt bisher 10,90 Euro. Norbert Schültke, Geschäftsführer der Katamaran-Reederei Bodensee: „Fünf Jahre Preisstabilität sind schon außergewöhnlich. Normalerweise werden im öffentlichen Nahverkehr Kostensteigerungen jährlich, spätestens zweijährlich in Form von Tariferhöhungen an die Fahrgäste weitergegeben.“ Außerdem fahren die wenigsten Fahrgäste im Regeltarif. Schültke: „Die Reederei bietet eine breite Palette an Sondertarifen und Kombitickets.“ Für „Mehrfahrer“ gebe es zudem die KatCard, die bei einer Jahresgebühr den Einzel-Fahrpreis um bis zu 45 Prozent senkt. Das lohne sich bereits ab der sechsten Fahrt – sprich drei Hin- und Rückfahrten im Jahr. Die Katamaran-Reederei verbindet seit 16 Jahren Friedrichshafen mit Konstanz, und das in den letzten Jahren kostendeckend. Im Corona-Jahr 2020 brachen die Fahrgastzahlen um die Hälfte ein. Das sei jedoch nicht der Grund für die Anpassung, betont Schültke. „Die Tarifanpassung ist seit längerem geplant und hat nichts damit zu tun, Verluste aus dem Vorjahr aufzufangen.“