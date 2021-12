Katamaran fährt über die Feiertage im Zwei-Stunden-Takt

Die Katamaran-Reederei Bodensee schränkt den Fahrbetrieb ab Donnerstag, 23. Dezember, nochmals ein. Bis Sonntag, 9. Januar, ist der Katamaran nur noch im Zwei-Stunden-Takt unterwegs. An Sonn- und Feiertagen bleiben die Katamarane komplett im Hafen, heißt es in der Pressemitteilung.

Bereits seit dem 5. Dezember ist der Katamaran im reduzierten Fahrplan unterwegs. Zu Beginn der Ferien- und Feiertage wird der Fahrplan nun nochmals eingeschränkt: auf den Zwei-Stunden-Takt. Die schnelle Verbindung startet montags bis freitags in Konstanz um 7 Uhr und in Friedrichshafen schon um 6 Uhr. Samstags findet die erste Fahrt jeweils zwei Stunden später statt.

An den Feiertagen und den Sonntagen bleibt der Katamaran im Hafen. An Heiligabend und Silvester ist das Verkehrsangebot um weitere Abfahrten reduziert. In Friedrichshafen startet der Katamaran an diesen Tagen um 8 Uhr und in Konstanz um 9 Uhr. Die letzten Abfahrtszeiten variieren hingegen: An Heiligabend startet der Katamaran ab Friedrichshafen um 16 Uhr zur letzten Abfahrt, an Silvester ist die letzte Überfahrt um 18 Uhr. In Konstanz fährt an Heiligabend der letzte Kat um 17 Uhr und an Silvester um 19 Uhr. Während des gesamten Zeitraums – vom 23. Dezember bis zum 9. Januar – ist der Bordkiosk geschlossen. Ab Montag, 10. Januar, wird die Reederei dann den Fahrplan wieder um einige Fahrten ergänzen, um die Stoßzeiten am Vormittag und Nachmittag besser abzudecken, heißt es in der Mitteilung weiter.