Katamaran bald wieder im Stundentakt

Ab Karfreitag, 15. April, fährt der Katamaran wieder sieben Tage die Woche im Stundentakt, auch an Sonn- und Feiertagen. Zuletzt hatte die Reederei das Fahrtenangebot sonntags auf einen Zwei-Stunden-Takt beschränkt, heißt es in einer Mitteilung.

Pünktlich zu den Ferien ist das Angebot der Reederei aber nun wieder vollumfänglich: täglich und stündlich fährt der Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen. Erste Fahrt ab Konstanz und Friedrichshafen ist von Montag bis Freitag an Werktagen um 6 Uhr, an Sams-, Sonn- und Feiertagen um 8 Uhr. Abends verlässt der letzte Katamaran die Häfen um 19 Uhr. Es gilt weiterhin die gesetzliche Maskenpflicht während der Überfahrt.

Derzeit gelte noch der Frühlingstarif, schreibt die Reederei weiter. Bis Ende April fahren damit Erwachsene für nur 14,90 Euro hin und zurück, Kinder zahlen 7,90 Euro und das Familienticket mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern gibt es für 37,50 Euro. Die Aktionstickets sowie weitere Fahrkarten gibt es an den Wartehallen sowie in der Geschäftsstelle sowie im Online-Ticket-Shop auf der Website der Reederei. Tickets können so im Vorverkauf oder spontan kurz vor Abfahrt im Webshop gekauft und mit Kreditkarte oder PayPal bezahlt werden. Beim Zustieg reicht es aus, das Online-Ticket digital vorzuzeigen.

Während der Überfahrt besteht weiterhin die gesetzliche Maskenpflicht. Seit dem 3. April sind neben den FFP2-Masken auch medizinische Masken zulässig.