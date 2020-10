Kat verkehrt ab November nach Winterfahrplan

Der Katamaran nach Konstanz ist ab Sonntag, 1. November, wieder nach dem Winterfahrplan unterwegs, teilt die Katamran-Reederei mit. Die wichtigste Änderung im Vergleich zum Sommerfahrplan betrifft die Fahrten am Wochenende: In der Winterzeit beginnen die Katamarane an Sonn- und Feiertagen ihren Dienst später. Die Schnellschiffe fahren dann sonn- und feiertags ab 9 Uhr ihren Stundentakt. Die letzten Fahrten in der kalten Jahreszeit ab Friedrichshafen und Konstanz sind montags bis samstags an Werktagen um 19 Uhr und sonn- und feiertags um 18 Uhr. Der Winterfahrplan gilt bis zum 31. März.

Weitere Informationen unter Telefon 07531 / 363 93 20 oder online unter www.der-katamaran.de