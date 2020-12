Kat-Schiffsführer der ersten Stunde sagt „Tschüss“

15 Jahre lang ist Werner Ihde als Schiffsführer für die Katamaran-Reederei im Einsatz gewesen. Vor seinem wohlverdienten Ruhestand „flog“ er kürzlich ein allerletztes Mal mit Katamaran „Constanze“ über den See. Wegbegleiter und Vorgesetzte empfingen Ihde zur Verabschiedung nun an den Anlegern in Konstanz und Friedrichshafen, wie die Katamaran-Reederei mitteilt.

Seit der „Geburt“ der Katamaran-Verbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen im Jahr 2005 war Werner Ihde als Schiffsführer mit an Bord. 15 Jahre lang manövrierte er abwechselnd das Katamaran-Trio „Constanze“, „Fridolin“ und „Ferdinand“ im Stundentakt zwischen Konstanz und Friedrichshafen. Jetzt steht sein wohlverdienter Ruhestand bevor.

„Die Schifffahrt war mein Leben, die Kommandobrücke mein zweites Wohnzimmer. Da fällt der Abschied zwar schwer – aber auf die bevorstehende, ruhigere Zeit freue ich mich trotzdem“, zieht Ihde Resümee.

Am Häfler-Anleger wartete auch Norbert Schültke, einer der beiden Reederei-Geschäftsführer. „Schiffsführer wie Werner Ihde machen den Unterschied. Auf ihn war einfach stets Verlass. Darüber hinhaus konnte jeder seine Begeisterung für die Schifffahrt und den Katamaran im Speziellen spüren“, lobte Schültke und überreichte zum Andenken ein gerahmtes Foto vom Katamaran mit Abendstimmung vor dem Moleturm in Friedrichshafen.

Die Begeisterung für die Schifffahrt besteht in der Familie Ihde mittlerweile in dritter Generation: Auch der Sohn von Werner Ihde ist inzwischen als Schiffsführer im Einsatz – genau wie auch schon Ihdes Vater.

„Kaum ein anderer Schiffsführer ist so mit dem See und der Schifffahrt verbunden wie Werner Ihde. Ein Wunder, dass ihm noch keine Schwimmhäute wachsen“, scherzte BSB-Vertreter Thomas Geiger, der sich ebenfalls persönlich und mit Präsenten am Anleger in Friedrichshafen von Ihde verabschiedete.