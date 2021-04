Unbekannte haben in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag in einem Selbstbedienungsladen in der Ailinger Weiherstraße eine Kasse aus der Wandverankerung gerissen und gestohlen. Dabei erbeuteten sie laut Polizeibericht einen niedrigen zweistelligen Euro-Betrag und richteten darüber hinaus auch Sachschaden an.