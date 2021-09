Kartoffelsorten-Ausstellung im Landkreispavillon

Um die Landwirtschaft im Bodenseekreis geht es bei der Themenwoche im Landkreispavillon auf der Überlinger Landesgartenschau. Von Montag, 4. Oktober, bis Sonntag, 10. Oktober, gibt es laut Pressemitteilung ein täglich wechselndes Themenangebot und durchgehend eine interessante Kartoffelsorten-Ausstellung.

Der Montag startet mit der Vorstellung der Bio-Musterregion, am Dienstag geht es um den Gemüsebau, am Mittwoch präsentiert sich das Veterinäramt des Bodenseekreises, der Donnerstag und Freitag steht ganz im Zeichen des Obstbaus. Am Samstag können sich die Besucher über das Thema Berufsausbildung in den „grünen Berufen“ informieren und der Sonntag ist dem Thema Weinbau gewidmet.

An allen Tagen ist zudem eine Kartoffelsorten-Ausstellung des Kartoffelhofs Störkle aus Moos bei Heiligenberg zu erleben. Die Landwirt-Familie hat es sich Hobby gemacht, alte und seltene Kartoffelsorten zu erhalten.