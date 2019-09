Bei den Volleyballern des VfB Friedrichshafen ist in dieser Woche der Vorverkauf von Einzeltickets für die Saison 2019/20 in der Bundesliga sowie für die erste Runde des DVV-Pokals gestartet. Am 12. Oktober steht in der heimischen ZF-Arena das erste Saisonspiel an (19.30 Uhr gegen Heitec Volleys Eltmann).

Die unveränderten Ticketpreise liegen in dieser Saison bei 15 Euro für einen Sitzplatz (ermäßigt elf Euro). Stehplätze kosten währenddessen zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro). In der Champions League kostet ein Sitzplatz 22 Euro (ermäßigt 15 Euro), Stehplätze liegen bei 14 Euro (ermäßigt zehn Euro). Erhältlich sind die Tickets auf der VfB-Geschäftsstelle sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de. „Wir freuen uns, dass die Sommerpause endlich vorbei ist und die Saison mit dem nun beginnenden Ticketverkauf eingeläutet wird“, so Geschäftsstellenleiterin Anuschka Wanner. Zwei Wochen vor Saisonstart findet am 27. September (18 Uhr) in der Bodensee-Sporthalle die Vorstellung der neuen Mannschaft statt.