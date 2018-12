Am Sonntag, 20. Januar, lädt Oberbürgermeister Andreas Brand zum Jahresempfang der Stadt Friedrichshafen ein. Gastredner ist ZF-Vorstandsvorsitzender Wolf-Henning Scheider. Für den Jahresempfang startet die Kartenausgabe am Samstag, 8. Dezember, 16 Uhr, mit den Online-Karten. Eine Woche später werden Karten im Graf-Zeppelin-Haus ausgegeben, dann in den Ortsverwaltungen und im Bürgeramt Fischbach.

Aufgrund der großen Nachfrage werden wie immer vor dem Jahresempfang kostenlose, nummerierte Karten für den Hugo-Eckener-Saal und Karten für Plätze mit freier Platzwahl in den Nebensälen des Graf-Zeppelin-Hauses ausgegeben.

Ab Samstag, 8. Dezember, 16 Uhr können pro Person maximal zwei Karten für den Jahresempfang online bestellt werden.

Für die Kartenbestellung wird auf der Startseite der städtischen Website www.friedrichshafen.de ein Link auf das Online-Bestellformal verweisen. Wer direkt zum Online-Formular will, geht auf https://cp0367.miovent.de/Neujahr. Wer seine Karten online bestellt, bekommt bis Ende des Jahres die Karten als pdf-Datei zum Selbstausdruck oder fürs Handy per E-Mail zugeschickt.

Rollstuhlfahrer haben ebenfalls die Möglichkeit, ab Samstag, 8. Dezember, online Karten zu bestellen oder telefonisch ab Montag, 10. Dezember, unter 07541 203-1112 zu den üblichen Bürozeiten.

Am Samstag, 15. Dezember, können dann Karten von 10 bis 12 Uhr an mehreren Schaltern in der Eingangshalle vor dem Ludwig-Dürr-Saal (kleines Foyer) des Graf-Zeppelin-Hauses abgeholt werden. Außerdem gibt es in den Ortsverwaltungen und im Bürgeramt Fischbach Karten am Montag, 17. Dezember, ab 8 Uhr.

Eventuelle Restkarten und zurückgegebene Karten werden unmittelbar vor dem Jahresempfang ab 16.30 Uhr im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses ausgegeben. Kurzentschlossene haben so die Möglichkeit, noch am Veranstaltungstag Karten für den Jahresempfang zu erhalten.

Es werden höchstens zwei Karten pro Person abgegeben. Nur wer im Besitz einer Karte ist, kann zum Jahresempfang eingelassen werden.

Die Karten für den Hugo-Eckener-Saal sind mit einer Nummer versehen und weisen jeweils einen festen Sitzplatz zu. Inklusive Erweiterungssaal stehen mehr als 1400 Plätze im Hugo-Eckener-Saal zur Verfügung. Die Karten für die Nebensäle sind nicht nummeriert. Dort besteht freie Platzwahl, das Programm aus dem Hugo-Eckener-Saal wird mit Live-Video übertragen.

Wer nicht vor Ort ist, kann den Jahresempfang laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung im Live-Stream online verfolgen unter www.friedrichshafen.de/live oder nachträglich im städtischen YouTube-Kanal anschauen.

Termine für die Kartenausgaben:

Samstag, 8. Dezember, 16 Uhr: Online unter https://cp0367.miovent.de/Neujahr bzw. über den Link auf www.friedrichshafen.de zum Online-Bestellformular. Die Karten werden per Mail bis zum Jahresende zugeschickt.

Samstag, 15. Dezember, 10 bis 12 Uhr: Ausgabe im Foyer vor dem Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses

Montag, 17. Dezember, ab 8 Uhr: Ausgabe in den Ortsverwaltungen und im Bürgeramt Fischbach