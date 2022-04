Karten für René Sydow und seine „Heimsuchung“ gewinnen

Der Kulturverein Caserne präsentiert am Freitag, 29. April, um 20 Uhr im Theater Atrium den Kabarettisten René Sydow mit seinem Programm „Heimsuchung“. Die SZ verlost dafür Karten.

René Sydow sucht wieder die Kabarettbühnen heim. Sein viertes Programm sollte gleichzeitig sein heiterstes werden. Ein fröhliches Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political Correctness. Doch leider steht auch noch die „Heim-Suchung“ für den eigenen Opa an und angesichts des aktuellen Pflegenotstands gibt es zumindest aus privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit. Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Menschenleben überhaupt wert? Und sind das nur private Fragen oder ist das Private doch politisch? Ist das noch Kabarett oder geht es schon um Leben und Tod? Und warum ist dieser Abend trotzdem so erschreckend lustig geworden? Das sind einige Fragen, die Sydow laut Ankündigung beantworten möchte. Die Karten kost 15 Euro, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Für den Kabarettabend verlost die „Schwäbische Zeitung“ dreimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 27. April, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379/88 61 15 an und nennt das Lösungswort „Atrium“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis