Karten für Hüpfburgenpark zu gewinnen

Als mobilen Freizeitpark für die ganze Familie mit Attraktionen wie Bällebad, Tiefseilgarten und einem vier Meter hohen Hüpfburgen-Vulkan beschreibt sich „Montanas Mega Hüpfburgenpark“, der von Donnerstag, 25. August, bis Sonntag, 18. September, auf dem Gelände an der Teuringer Straße 56 in Friedrichshafen gastiert.

Klettern, spielen, rutschen – dafür bietet der Outdoor-Spielplatz mit seiner Länge von 22 Metern eine Fülle an Möglichkeiten. Einzelne Hüpfburgen wurden exklusiv nach den Vorstellungen des Betreibers gefertigt. Ziel dabei war, dass auch Erwachsene Spaß daran haben. So sei die älteste Besucherin, die sich auf den Hüpfburgen tummelte, 78 Jahre alt gewesen. Der Hüpfburgenpark ist wochentags von 14 bis 19 Uhr geöffnet sowie samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Dienstag und Mittwoch sowie bei Regen bleiben die Hüpfburgen geschlossen. Eintrittskarten kosten für Kinder zehn Euro und für Erwachsene drei Euro.

Für den Besuch des Hüpfburgenparks verlost die „Schwäbische Zeitung“ 10 x 2 Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft am Donnerstag, 18. August, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379/886 115 an und nennt das Lösungswort „Hüpfburg“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis